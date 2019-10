09.10.2019 h 15:25 commenti

Cup Asl addio alle lunghe attese, al via il numero unico. Potenziato anche il servizio di prenotazione online

Entro novembre verrà attivata una centralina con 300 linee telefonica, mentre con il servizio Prenota facile sarà possibile, in caso di liste d'attesa molto lunghe, consultare la lista degli istituti accreditati e convenzionati che hanno la disponibilità ad effettuare esami e visite

Come anticipato da Notizie di Prato ( leggi ), fine delle lunghe attese telefoniche per prenotare gli esami e le visite al cup dell’Asl Toscana centro.Entro il mese di novembre, infatti, entrerà in funzione la nuova centrale telefonica con un numero unico di ultima generazione. Dotata all'incirca di trecento linee attive di risposta, offrirà anche una serie di servizi in automatico senza, quindi, l’intervento dell'operatore di call center. Altra novità riguarda i tempi per ottenere le prestazioni; se il cittadino non trova risposta nei tempi massimi previsti si attiva un percorso di tutela.Sempre per abbattere i tempi di attesa, è stato potenziato Il servizio PrenotaFacile che offre come prima opportunità di scelta per esami e visite la disponibilità presente nella zona di domicilio e successivamente quelal in tutta l’Azienda (Firenze, Empoli, Pistoia Prato), compresa l’offerta degli accreditati. I cittadini accedono on line alle prestazioni devono scannerizzare le ricette con l’indicazione “primo contatto”.A settembre con il sistema “PrenotaFacile” sono state effettuate 2600 prenotazioni in tutta la ASL. Nei primi giorni di questo mese sono già arrivate a 1014: lo scorso lunedì 8, sono state 216 e ieri 181.