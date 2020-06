16.06.2020 h 16:50 commenti

Cucina abusiva nello spogliatoio e assenza di certificati antiCovid: multe e sequestri per due Pronto Moda

I controlli sono scattati ieri mattina al Macrolotto Due da parte della squadra interforze tra Questura e polizia municipale. Complessivamente elevate sanzioni per 1.800 euro e sigilli a sei macchine da cucire professionali

Una ditta aveva allestito abusivamente la cucina nei locali adibiti a spogliatoio, l'altra invece non aveva nessun tipo di documentazione richiesta delle normative anti Covid. Per questo motivo le due aziende cinesi di Pronto Moda controllate ieri mattina, 15 giugno, al Macrolotto Due dalla squadra interforze, sono state multate complessivamente per 1.800 euro con il sequestro di sei macchine da cucire professionali.

Il controllo, coordinato dalla Questura, ha visto partecipare anche agenti della polizia municipale. La prima azienda ha ricevuto una sanzione di 400 euro per l'assenza sia del registro di annotazione della misurazione della temperatura dei dipendenti sia per il mancato certificato di sanificazione. Nella seconda, invece, è stata scoperta la cucina abusiva e questo ha comportato, oltre alla sanzione da 1.400 euro, anche il sequestro amministrativo dei macchinari.