Ancora un caso di cani maltrattati da padroni di origine cinese. A scoprirlo sono state le Guardie Zoofile Earth in servizio presso la sezione di Prato. A seguito di un sopralluogo nel piazzale di una ditta tessile nella zona industriale effettuato ieri, 14 marzo, è stata riscontrata la presenza di un cucciolo di razza Corso, tenuto in pessime condizioni. Era legato ad una gabbia in ferro con un guinzaglio piuttosto corto. Per ripararlo dalla pioggia c'era solo un'improvvisata tettoia di cartone. Il cucciolo dormiva in un porta-baby circondato da immondizia e materiale di scarto dell'azienda. Il proprietario, un cittadino di nazionalità cinese, nelle settimane scorse era già stato destinatario di una prescrizione da parte delle guardie, che gli avevano richiesto la costruzione di un idoneo riparo, una cuccia coibentata ed un ampio recinto dove poter detenere in sicurezza l’animale. Nonostante ciò, niente di quanto prescritto era stato realizzato, anzi, a causa del maltempo è stato riscontrato il peggioramento delle condizioni di detenzione del cane.