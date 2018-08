29.08.2018 h 09:37 commenti

Cuccioli di cinghiale a spasso con la loro mamma per Chiesanuova

La famiglia di cinghiali è stata avvistata ieri sera nei pressi della chiesa da più passanti che hanno chiamati i numeri di emergenza



Su richiesta dei cittadini allarmati, sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani ma nel frattempo la famigliola si è spostata nei terreni dietro la chiesa tra la folta vegetazione facendo perdere le proprie tracce. Probabilmente sono arrivati da Galceti.

Si raccomanda la massima attenzione e di non avvicinarsi per nessun motivo in caso di avvistamento.