"In forte calo furti e rapine a Carmignano", il punto in prefettura

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per tracciare il bilancio del 2022 nell'area di Carmignano dopo l'escalation di reati. Confronto con il 2019: praticamente dimezzati i furti in abitazione e nei negozi, rapine passate da 13 a una. La prefettura: "Non emergono cause di particolare allarme per il territorio"

A Carmignano furti in abitazione, furti nei negozi e rapine in netto calo nel 2022 rispetto al 2019, anno che consente di fare raffronti perché precedente alla pandemia e alle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del Covid. A dirlo è la prefettura che, con un comunicato, fa il punto dopo l'ultima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella mattina di ieri, martedì 10 gennaio, i vertici delle forze dell'ordine, il sindaco di Carmignano e l'assessore alla Sicurezza urbana del Comune di Prato sono stati ricevuti dal prefetto Adriana Cogode che, tra le priorità, ha posto il tema dell'andamento della criminalità a Carmignano. Un tema divenuto di attualità dopo che il sindaco, Edoardo Prestanti, ha riferito delle molte segnalazioni arrivate dai cittadini e di preoccupazioni che crescono a causa di alcuni episodi malavitosi. Tornando ai dati: “Dal raffronto con il 2019 – scrive la prefettura – emerge una sensibile diminuzione della delittuosità, pari a circa il 32 per cento. La stessa diminuzione si registra sull'andamento dei furti. Ancora più marcato il miglioramento nei settori specifici dei furti in abitazione (-41 per cento) e negli esercizi commerciali (-55 per cento). Le rapine – ancora la prefettura – sono scese da 13 nel 2019 a un unico caso nel 2022, tra l'altro con l'identificazione del responsabile”. Nel comunicato si spiega anche "come il confronto della delittuosità tra il 2022 e il 2021 non possa costituire esclusivo riferimento nella valutazione della crescita dei reati, tenuto conto che nel periodo acuto della pandemia, tra il 2020 e il 2021, non si sono registrati fenomeni di particolare intensità".

Numeri che descrivono un andamento positivo nel 2022 e che, tornando indietro fino agli ultimi mesi del 2021, comprendono anche due fatti particolarmente gravi avvenuti a Carmignano: l'omicidio di un uomo a novembre (due le persone in carcere) e l'accoltellamento di un giovane a ottobre. “Fatti – spiega la prefettura – che devono ritenersi episodi isolati, non riconducibili, per quanto emerso, a dinamiche criminali che interessano il territorio di Carmignano”.

Nel corso della riunione, è stato sottolineato il costante impegno delle forze di polizia nei servizi di prevenzione e controllo del territorio, intensificati nei periodi ritenuti più a rischio. Un riferimento è stato fatto anche agli strumenti di difesa passiva pubblici, e cioè agli impianti comunali di videosorveglianza installati grazie a finanziamenti ministeriali e sui quali è in corso una valutazione per incrementarne il numero. A Carmignano, attualmente, sono una quarantina le telecamere che coprono l'intero perimetro comunale e in particolare i varchi di ingresso nel territorio.

“La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel Comune di Carmignano è concretamente monitorata così come quella dell'intero territorio provinciale – ha commentato il prefetto Cogode – gli sforzi sinergici investono sia il fronte della prevenzione che quello della repressione, grazie all'incessante lavoro delle forze di polizia”.



