28.12.2018 h 09:20 commenti

Crollo all'ex lanificio Canovai a Vaiano: evacuate tre famiglie, chiuso un tratto di via Nuti

Stanotte sono venute giù parti della facciata e della copertura dell'edificio industriale dismesso. Il sindaco ha aperto il Comune per dare una prima accoglienza alle persone evacuate

Tre famiglie, per un totale di 10 persone, sono state evacuate dalle proprie abitazioni per il crollo della copertura e di parte della facciata di un edificio industriale dismesso in via Nuti a Vaiano, l'ex lanificio Canovai. L'allarme è scattato poco prima delle 4 di stanotte, 28 dicembre. Sul posto i vigili del fuoco di Prato con una squadra del Distaccamento Volontari di Vaiano e del Distaccamento di Montemurlo. Il crollo ha interessato parte della strada e pertanto ne è stato chiuso un tratto.Le famiglie che abitano nelle immediate vicinanze sono state fatte allontanare per motivi di sicurezza. Nessuno comunque si è fatto male. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vaiano e il sindaco Primo Bosi che ha aperto il Comune per dare una prima accoglienza alle famiglie sfollate. Tutte e tre hanno trovato sistemazione da parenti. Il rientro nelle loro abitazioni non sarà così immediato. Prima è necessario mettere in sicurezza quel che resta della fabbrica. L'eventuale crollo metterebbe a serio rischio l'incolumità delle persone che abitano vicino.L'edificio appartiene a privati ed è destinato a un piano di recupero per trasformarlo in residenze. Tra l'altro il sindaco aveva già emesso un'ordinanza che impegnava alla messa in sicurezza dell'area.