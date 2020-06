05.06.2020 h 09:07 commenti

Crollano tetto e muro di edificio abbandonato: paura a Montemurlo

E' successo intorno alle 20 in via Oglio: per fortuna nessuna persona è rimasta sotto le macerie. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso i detriti per consentire l'accesso alle abitazioni vicine

Momenti di paura, verso le 20 di ieri sera, 4 giugno, in Via Oglio, nel comune di Montemurlo per il crollo parziale di un muro e del tetto di un edificio abbandonato. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta, come accertato dai vigili del fuoco subito intervenuti sul posto con una squadra del distaccamento di Montemurlo. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’area per permettere l’accesso alle abitazioni limitrofe. Sul posto anche unità di movimento terra provenienti dalla centrale per rimuovere le macerie. L’intervento si è concluso a mezzanotte e mezza.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

