Crollano i casi positivi al Covid tra sanitari e rsa dopo la seconda dose di vaccino: ecco i dati dell'Asl

Il report è aggiornato al 27 febbraio scorso. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione per le due categorie, secondo la direttrice dell'ospedale ci vorrà tutto marzo e forse anche la prima settimana di aprile per completarla a causa della mancanza di vaccini

La protezione della vaccinazione anti Covid sembra funzionare. Lo dimostrano i dati raccolti dall’Asl Toscana centro sui tamponi effettuati dal proprio personale sanitario, categoria che per prima si è sottoposta alla somministrazione del vaccino anti Covid e che ha quasi completato l’operazione. L’adesione di chi opera sul territorio risulta pressoché totale. Il report che pubblichiamo è aggiornato al 27 febbraio. A Prato su 1.646 tamponi effettuati solo 76 sono risultati positivi, pari al 4,6%. Appena più bassa la percentuale registrata in tutta l’azienda dove su 7.025 tamponi sono risultati positivi in 317, pari al 4,5%. Entriamo nel dettaglio dei numeri pratesi. Dei 76 positivi 54 sono ospedalieri su 1.443 tamponi e 19 in servizio sul territorio su 203 tamponi.

Le persone positive risultano molte meno dei tamponi perché lo stesso soggetto può farne più di uno (quelli di controllo ad esempio). A Prato, al 27 febbraio, ne sono risultate 36 di cui 8 assenti al momento della rilevazione perché già in malattia. In tutta l’Asl sono 181 di cui 38 assenti. Dei 36 casi pratesi 28 sono persone che lavorano in ospedale e 8 sul territorio. Tra gli ospedalieri 18 infermieri, 2 ostetriche, 3 oss e un tecnico di laboratorio. Nel territorio da segnalare un positivo tra il personale medico che fa servizio in carcere e un infermiere del centro Covid Pegaso allestito all’ex Creaf e un altro infermiere dell’Hospice. Un caso positivo ciascuno risulta anche nei distretti di Poggio, Vaiano e Prato Nord e al servizio di salute mentale.

Va anche detto che la vaccinazione del mondo sanitario non è ancora conclusa nonostante sia stata la prima a partire lo scorso 27 dicembre. E’ in corso la somministrazione della seconda dose Pfizer. Al 4 marzo ne sono state effettuate 3.511 e ne mancano all’appello oltre tremila. Sabato la direttrice dell’ospedale Daniela Matarrese ha dichiarato che ci vorrà tutto marzo e forse anche la prima settimana di aprile. D’altronde le dosi a disposizione sono limitate.

E’ decisamente migliorata anche la situazione nelle rsa, l’altro settore prioritario della vaccinazione nella Fase 1. Un esempio per tutti è la struttura di San Giusto dove un caso positivo tra gli operatori ha fatto scattare l’allarme rosso. Ebbene i 28 ospiti, di cui 26 vaccinati e due negativizzati, sono tutti negativi. Tra i 23 operatori due soli sono risultati positivi e sono coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

In generale manca un quadro “scientifico” dell’effettiva protezione data dal vaccino ai nostri nonni, ma i vertici ospedalieri confermano la mancanza di casi in arrivo al pronto soccorso dalle rsa del territorio e non risultano positivi dopo l’inoculazione della seconda dose di vaccino tra gli ospiti di 16 su 18 strutture provinciali totali. Esistono invece dopo la prima che non dà protezione completa. Il caso più clamoroso è quello del Pio istituto Caterina de Ricci dove il contagio, che è stato totale, è avvenuto a pochi giorni di distanza dall’inizio della vaccinazione. Su altre due strutture sono in corso le valutazioni.



