23.02.2019 h 19:59 commenti

Crolla un ponteggio edile in via Filzi, nessun ferito ma tanta paura

È successo oggi pomeriggio. A causare il cedimento potrebbe essere stato il vento. Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto

Nessun ferito ma soltanto un grande spavento oggi, sabato 23 febbraio, in via Filzi per il crollo di un ponteggio edile. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti in forze per rimuovere la lamiere e liberare l’area interessata dal cedimento. Accertamenti sono in corso per individuare le cause del crollo che potrebbe essere stato provocato dal vento. Nel corso della giornata sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami e oggetti pericolanti proprio a causa del forte vento.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus