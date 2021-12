02.12.2021 h 19:05 commenti

Crolla un muro di recinzione sulla strada, isolate sei famiglie a Cerreto

Sul posto stanno operando da oggi pomeriggio i vigili del fuoco e la polizia municipale di Prato. Il dissesto non è stabile, fino alla messa in sicurezza la strada resta chiusa

Sei famiglie per un totale di circa venti persone sono isolate da questo pomeriggio, 2 dicembre, a causa del crollo del muro di recinzione di un'abitazione lungo via Tofanaia e di Butia in località Cerreto nella zona nord di Prato.L'allarme ai vigili del fuoco è scattato attorno alle 16. Non ci sono feriti ma il fronte della frana potrebbe allargarsi ulteriormente. Per questo è stata decisa la chiusura della strada fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto è presente anche la polizia municipale.