Crolla struttura in un terreno a Migliana, muore settantatreenne

Il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso e ha annullato l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco

Tragedia in un terreno di Migliana nel comune di Cantagallo. Un uomo di 73 anni, Gianpiero Potentati, è morto dopo essere stato travolto dal crollo di una struttura,una baracca utilizzata come rimessa attrezzi, dove stava effettuando dei lavori. L'allarme è scattato attorno alle 9 di stamani 15 marzo e sarebbe stato il figlio dell'uomo, che si trovava insieme al padre, a chiedere aiuto. Anche lui è stato coinvolto dal crollo ma ne è uscito illeso. Fatale per il padre è stato invece il colpo ricevuto in testa da una grosa trave di legno, che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo inviata dal 118. E’ stato richiesto subito l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che però è ripartito vuoto perché l’anziano è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Sono sopraggiunti anche i carabinieri di Vernio, la polizia municipale della Vallata e i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso il 73enne stava demolendo insieme al figlio la baracca, quando è venuto giù il tetto fatto di travi di legno e tegole. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ma non ci sarebbero responsabilità da parte di terzi. Il magistrato di turno Iacopini, avvertito dai carabinieri, ha quindi disposto la salma libera.

Gianpiero Potentati era in pensione ed era molto conosciuto a Migliana anche per la sua attività con la Pro Loco.