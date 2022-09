29.09.2022 h 09:54 commenti

Crolla parapetto in villetta in ristrutturazione, operaio edile in prognosi riservata

I tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro hanno sequestrato l'area del cantiere interessata dall'incidente

E' in prognosi riservata l'operaio edile di 45 anni che ieri mattina, 28 settembre, è stato travolto da un parapetto mentre lavorava sotto il balcone di una villetta in ristrutturazione in via Ugo Foscolo a Poggio a Caiano. L'uomo, di origine albanese

e residente a Scandicci, è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Careggi dove è arrivato in codice rosso con l'elisoccorso attivato dal medico dell'ambulanza inviata sul posto dal 118. Le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i tecnici del dipartimento di prevenzione per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se ci siano state omissioni o violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'area del cantiere interessata dall'incidente, sia sopra che sotto, è stata sequestrata. In quel punto, quindi, la ditta non può lavorare.

L'operaio, regolarmente assunto dalla ditta fiorentina che ha in appalto la ristrutturazione, non indossava il casco al momento del crollo del parapetto sotto cui si trovava. Avrebbe potuto attutire il colpo della massa di cemento armato che gli è piombata addosso.



