Crolla il tetto di un palazzo a San Paolo: paura ma nessun ferito

E' successo nel primo pomeriggio in via Cilea. I vigili del fuoco hanno evacuato l'intero condominio per poi fare le verifiche sulla stabilità dell'edificio

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi 22 settembre, per un crollo parziale del tetto in un condominio in via Cilea a San Paolo. Sul posto sono intervenuti i vigili dle fuoco e la squadra ha immediatamente verificato l’eventuale coinvolgimento di persone, verifica che fortunatamente ha dato poi esito negativo.

Tutti i residenti nel condominio sono stati fatti uscire in via precauzionale mentre i vigili del fuoco effettuavano le verifiche sulle condizioni di stabilità dell'edificio. E' stata poi chiamata un'impresa edile che si è messa subito al lavoro per ripristinare la copertura e mettere in sicurezza il tetto.