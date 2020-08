23.08.2020 h 14:30 commenti

Crolla il cornicione di tre case a Viaccia. La rabbia dei residenti: "E' colpa delle vibrazioni di camion e bus"

Crollati diversi metri di cornicione, distrutta una macchina, crepe anche all' interno delle abitazioni. Secondo gli abitanti degli edifici danneggiati i muri hanno iniziato a tremare dopo i lavori fatti da una compagnia telefonica che hanno creato un avvallamento della strada

Tragedia sfiorata oggi 23 agosto in via Pistoiese a Viaccia, intorno alle 13,30 è cascato il cornice dei civici 743/745/749 e 751, per fortuna nessun ferito, ma i danni sono ingenti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e la Municipale per bloccare il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza degli edifici.

A causare il cedimento un danno strutturale alle case che, secondo i residenti , è dovuto alle continue vibrazioni causate dal passaggio di mezzi pesanti. “Tre anni fa – spiega Franco Pasquinelli uno dei proprietari delle abitazioni danneggiate – una compagnia telefonica ha passato i cavi sotto la strada davanti alle nostre abitazioni, ma evidentemente il lavoro è stato fatto male perchè da allora ogni volta che passa un camion o un bus vibrano i muri e si muovono anche i mobili. Quattro mesi fa abbiamo avvertito il Comune, secondo il tecnico si è creato una sorta di vuoto sotto l'asfalto, e si vede infatti l'avvallamento. Diagnosticato il problema, nessuno è intervenuto e oggi si è sfiorata la tragedia. Ho sentito un forte boato credevo fosse la caldaia, poi mi sono reso conto che pochi istanti prima era passato un autobus e la casa come sempre aveva vibrato.”

Per fortuna nessuno si trovava per strada,nel giardino del civico , la casa più danneggiata, era parcheggiata una macchina che è andata distrutta. “Siamo quelli che abbiamo avuto più danni oltre al cornicione e alle tegole si sono rotte anche le persiane e il balcone è rimasto seriamente danneggiato – racconta Lin Ma - abbiamo sentito un grande rumore mentre eravamo a pranzo, ho pensato a uno scontro di una macchina, invece era il cornicione che è cascato in parte sul terrazzo in parte nel giardino. Meno male che i miei figli erano in casa”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus