Parte della copertura di un capannone abbandonato in via Montalese zona Chiesanuova, è crollata questa mattina, 23 aprile.Il maltempo di queste ultime ore ha dato il colpo di grazia a una situazione compromessa già da tempo. L'immobile industriale infatti, è visibilmente fatiscente.Sul posto, attorno alle 10.30, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato che hanno effettuato una verifica dell'area e provveduto alla sua messa in sicurezza.