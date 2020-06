29.06.2020 h 10:13 commenti

Crolla controsoffito al bar del Tribunale, ma nessuno interviene e i gestori per contratto non possono farlo da soli

Una perdita d'acqua ha danneggiato i pannelli che rivestono le condutture degli impianti idraulici ed elettrici. Lo sfogo dei titolari: "Almeno ci venga data la possibilità di provvedere in proprio alla riparazione visto che ci è stato detto che al momento non è attivo l'appalto del ministero e dunque nessuna ditta può intervenire"

Una perdita d'acqua ha danneggiato il soffitto del bar del Palazzo di giustizia ma la riparazione non si può fare, almeno non in tempi brevi. Il motivo? La mancanza di un contratto tra il ministero e una qualsiasi ditta che possa intervenire. “Siamo disposti a chiamare un operaio di nostra fiducia – dicono i titolari del bar – ma non possiamo perché a mettere le mani su tutto quello che riguarda l'edificio può essere solo la ditta che ha in appalto la manutenzione e in questo momento non c'è un appalto”. Situazione paradossale ma reale, e resa ancor più incredibile da un fatto storico: il Palazzo di giustizia di Prato non gode di buona salute, anzi. Le magagne non mancano e i problemi, senza una regolare manutenzione, si aggravano e basta.La perdita d'acqua che ha rovinato i pannelli del controsoffitto è stata scoperta oggi, lunedì 29 giugno. Alla riapertura i titolari si sono trovati davanti alla brutta sorpresa. “Mi sono subito attivato chiamando il direttore amministrativo – racconta Antonio Sciarrillo – e la risposta è stata che non è attivo un appalto per la manutenzione. La parte danneggiata è nella sala sul retro dove ora, oltre a tavoli e sedie, c'è anche un secchio per raccogliere l'acqua che piove dal soffitto. Non è proprio un bel biglietto da visita. Ho telefonato in Comune per sapere se in qualche modo si poteva intervenire e il consiglio è stato quello di fotografare il danno ed esporre con una e-mail la problematica in modo da documentare tutto un domani. Ma resta che il danno c'è e per la riparazione chissà come andrà a finire”.E' questo uno dei tanti guasti che affliggono un edificio in piena decadenza proprio a causa della mancanza di manutenzione ordinaria e figuriamoci straordinaria. I problemi sono noti: da anni è in funzione un solo ascensore dei quattro disponibili per il pubblico, l'impianto di condizionamento non fa il suo dovere, pareti scrostate, bagni con porte che non si chiudono o con luci che non si accendono, controsoffitti che cadono a pezzi. Una situazione di degrado denunciata a più riprese e alla quale, nonostante le rassicurazioni, gli impegni e le promesse, non è ancora stata data una soluzione definitiva.