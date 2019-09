04.09.2019 h 10:08 commenti

Croce rossa e mondo del volontariato in lutto: è morta Lodovica D'Anchino Affortunati

Figura di spicco per il suo impegno nel campo sociale, recentemente aveva ricevuto la medaglia d'oro al merito e ricopriva importanti incarichi a livello regionale

Gravissimo lutto per la Croce Rossa e il mondo del volontariato. E' morta a 71 anni Lodovica D'Anchino Affortunati, figura di spicco del sociale pratese, insignita con la Medaglia d'oro al merito della Croce Rossa per il suo impegno in campo sociale. Lodovica D'Anchino è stata per moltissimi anni Ispettrice Regionale dell'ex Comitato Femminile. Ha promosso e coordinato tantissime attività in campo sociale, varie iniziative ed eventi per la raccolta fondi a favore della Croce Rossa della Toscana, favorendo la sua crescita e la sua disseminazione sul territorio. Adesso rivestiva la carica di vicepresidente regionale, era consigliere regionale e Delegata Tecnica per l'Area2 Sociale.

La salma è esposta alle Cappelle della Misericordia mentre il funerale si terrà domani, 5 settembre, alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Pietà, curato dai servizi funebri della Misericordia.