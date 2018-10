11.10.2018 h 17:37 commenti

Croce d’Oro in lutto per la scomparsa di Marco ‘Zazzà’, fondatore delle sezioni di Montemurlo e di Maliseti

Marco Zarro detto Zazzà è morto oggi a causa di un male incurabile. Avrebbe compiuto 51 anni a novembre. Il dolore del presidente dell’associazione di volontariato Coveri: “Con Marco se ne va un pezzo della Croce d’Oro”

Croce d’Oro in lutto per la scomparsa di Marco Zarro, per gli amici Zazzà, storico volontario e fondatore delle sezioni di Montemurlo e di Maliseti. Cinquantuno anni da compiere a novembre, Marco Zarro è morto oggi, giovedì 11 ottobre. Da tempo combatteva contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sposato, due figli, titolare a Bagnolo di un magazzino all’ingrosso di articoli per la casa, Zarro era molto conosciuto per il suo impegno alla Croce d’Oro e sul territorio a cui dedicava tutto il suo tempo libero da tantissimi anni. “Perdo un caro amico - le parole di Alessandro Coveri, presidente dell’associazione di volontariato - Marco aveva un buon carattere ed era disponibile sempre e con tutti: chiunque bussava alla sua porta trovava aperto. Se ne va un pezzo della Croce d’Oro”. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Croce d’Oro a Montemurlo. L’ultimo saluto sabato, alle 9.30, nella chiesa del Sacro Cuore a Montemurlo.

