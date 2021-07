14.07.2021 h 20:19 commenti

Muore stroncato da un malore storico socio della Croce d'oro, disposta l'autopsia

L'operaio stava scaricando della merce dal furgone quando si è accasciato a terra. Il fratello, centralinista dell'associazione di via Niccoli, era morto lo scorso dicembre per Covid

Ancora un lutto colpisce la Croce d'Oro di Prato. Questo pomeriggio, 14 luglio, stroncato da un malore, è morto Alessandro Cati, socio dell'associazione di via Niccoli, nonché fratello del compianto Andrea, il centralinista della Croce d'Oro morto lo scorso dicembre dopo avere contratto il Covid.

Cati, 57 anni (fra pochi giorni sarebbe stato il suo compleanno), operaio, stava scaricando la merce dal furgone in una traversa di via Strozzi, quando è stato colto da un infarto. Sul posto è giunta un'ambulanza della Misericordia con medico a bordo, ma i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine. Il recupero della salma è stato effettuato dal servizio funebre della Croce d'Oro. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Lorenzo Gestri, ha disposto l'autopsia che si terrà all'ospedale di Pistoia.

La notizia ha scosso tutta l'associazione di via Niccoli. Cati lascia moglie e due figlie. Il cordoglio alla famiglia viene espresso dal presidente Alessandro Coveri a nome di tutto il consiglio di amministrazione, soci e volontari. “Una tragedia che ci lascia senza parole” commenta Coveri. “Una famiglia da poco colpita dalla perdita di un loro caro e che adesso deve fare i conti con un nuovo lutto. Come associazione gli staremo vicino in ogni modo possibile”.