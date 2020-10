08.10.2020 h 17:17 commenti

Crisi Trt, dalla prossima settimana niente più ordini. Azienda a un passo alla chiusura

La storica rifinizione resta in liquidazione volontaria. Da lunedì però, non ci sarà più lavoro, per ora ai dipendenti è garantita la cassa integrazione Covid

Ordini agli sgoccioli per la Trt che resta ancora in liquidazione volontaria ( leggi ).“Da lunedì – spiega Sauro Petrucci uno dei liquidatori - finiamo di consegnare tutti gli ordini programmati. Per ora stiamo ancora utilizzando la cassa integrazione covid. Poi stiamo valutando, insieme al sindacato, la strada da percorrere, che sia la meno dolorosa per tutti”Questa mattina, infatti, si è tenuto un incontro con i sindacati d ma la trattativa per la chiusura dell’azienda non è ancora iniziata, per la prossima settimana è previsto un nuovo incontro da cui dovrebbe essere tracciato il percorso per l'uscita definitiva dal mercato.