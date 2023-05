12.05.2023 h 18:30 commenti

Crisi risolta alla ex Gegè: azienda acquisita dal gruppo bolognese Valsa, salvi i 61 posti di lavoro

Lo stabilimento di Casale sarà completamente rinnovato. Dopo l'estate riprenderà la produzione, intanto attivata la cassa integrazione per ristrutturazione. Soddisfatti i sindacati e il curatore della procedura Filippo Ravone

alessandra agrati

Food Italia ex Gegè è stata comprata da Valsa Group di Bologna, tutti i 61 dipendenti saranno riassorbiti nello stabilimento di Casale dove, dopo un'importante ristrutturazione, riprenderà la produzione.L'asta di vendita si è tenuta oggi 11 maggio nello studio dicuratore della procedura, per un valore di 693mila euro, il saldo dovrà essere versato entro il 1 giugno, poi si procederà alla stipula dell'atto di vendita dal notaio. Nel frattempo i lavoratori restano in cassa integrazione, ma con una prospettiva del tutto diversa rispetto a qualche mese fa. “Sono stati mesi di lavoro impegnativi e difficili – ha sottolineato Ravone - , ma abbiamo ottenuto un duplice risultato: la salvaguardia dei posti di lavoro e della procedura concordata. E' stato un lavoro di squadra”.Soddisfazione anche da parte dei sindacati soprattutto per la tutela dei posti di lavoro “Siamo contenti spieganoCgil Flai ei Fai Cisl – anche perchè il gruppo che ha acquistato è molto serio e fornisce le garanzie per il futuro. I lavoratori verranno riassorbiti con i contratti dell'industria alimentare, durante i lavori di ristrutturazione, per chi è addetto alla produzione e quindi non può rientrare, sarà attivata la cassa integrazione per ristrutturazione. Dopo l'estate tutti ritorneranno a lavorare”.Il gruppo bolognese, secondo la procedura, infatti, manterrà a Prato la produzione con l'impegno di ammodernare il sito:“"Con entusiasmo – spiegaCeo Valsa Group - ci accingiamo ad attivare il piano di rilancio dello stabilimento di Prato. La salvaguardia occupazionale e del territorio rappresenta per noi un focus primario. Il sostegno di parti sociali e istituzioni è stato fondamentale per il raggiungimento del comune obiettivo".