08.03.2019 h 11:58 commenti

Crisi respiratoria mentre è a scuola, ragazzina soccorsa in codice rosso dal 118

E' successo questa mattina alla Don Bosco in via Isola di Lero. La studentessa è stata portata in ospedale dove per fortuna si è subito ripresa e ora sta bene

Momenti di apprensione, questa mattina 8 marzo, alle scuole medie Don Bosco in via Isola di Lero, per una ragazzina di 12 anni che verso le 10.30 si è sentita male, accusando una crisi di asma. Immediatamente è stato dato l'allarme dal personale scolastico e il 118 ha fatto intervenire in codice rosso un'ambulanza che ha portato la studentessa al pronto soccorso del Santo Stefano. Qui, per fortuna, la situazione si è risolta nel giro di poco e la ragazzina sta già molto meglio.



Edizioni locali collegate: Prato

