14.02.2023 h 13:41 commenti

Crisi Gegè, speranza per i dipendenti: sì alla cassa integrazione in attesa del nuovo proprietario

Trovato l'accordo al tavolo di unità di crisi convocato dalla Regione alla presenza dei sindacati, di Cia e Gegè. L'ammortizzatore sociale sarà attivato per procedura e avrà effetto retroattivo

alessandra agrati

Per i sessantacinque lavoratori di Gegè Italpizza verrà garantita la cassa integrazione, che sarà attivata per procedura, inoltre chi si aggiudicherà l'asta di vendita dell'azienda, fissata per la metà di maggio, dovrà garantire la produzione nello stabilimento di Casale, il mantenimento di tutti i posti di lavoro e il contratto dell'industria alimentare.L'accordo è stato trovato questa mattina,14 febbraio, nel tavolo di unità di Crisi convocato in Regione a cui hanno partecipato i sindacati Cgil Flai e Cisl Fai, una rappresentanza di Gegè, di Cia, il consigliere per il lavoro e crisi aziendali Valerio Fabiani e per il Comune di Prato l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri."L'incontro è stato positivo - ha spiegato- la cassa integrazione attivata per procedura, questo vuol dire che i tempi si allungano, ma sarà retroattiva a partire da oggi, infatti tutti i lavoratori da mezzanotte rientrano nell'organico di Cia."I tempi di attivazione della cassa integrazione sono legati alla firma dell'accordo Ministero del Lavoro, ma i sindacati sperano, entro metà del prossimo mese, di arrivare alla conclusione del percorso per attivare l'ammortizzatore sociale.Più lunghi invece i tempi tecnici per l'asta della vendita dell'azienda "Sembra che ci siano sei imprese interessate all'acquisto - continua Ghilardi - e questo ci fa ben sperare. Abbiamo anche ottenuto che la cassa integrazione sia prolungata fino a quando la nuova proprietà non terminerà il processo di industrializzazione, che deve restare a Prato. Gegè si è impegnata a sostenere una parte delle procedure e a mantenere la commercializzazione".La Regione ha già verificato con il Ministero del lavoro la copertura per la cassa integrazione, inoltre nell'accordo Gegè si impegna a sostenere anche i costi per la reindustrializzazione onorando i contratti con i fornitori e quelli legati alal messa in sicurezza dei macchinari. "Con questo accordo che fa salvo il principio della responsabilità sociale dell' azienda - ha sottolineato- si garantisce da una parte all' impresa di restare attiva fino all'asta e dall' altra si rende il sito produttivo più appetibile. Ma soprattutto siamo riusciti a mettere in sicurezza i lavoratori. Credo che ci sia una speranza per il futuro dell'azienda".Soddisfatto anchecuratore procedura giudiziaria di Cia "E' stato fatto il massimo per salvaguardare azienda e lavoratori dando anche la possibilità a un terzo acquirente massimizzando gli interessi dei creditori della procedura".Sulla questione interviene ancheche parla di responsabilità sociale per tutelare i lavoratori dell'ex Nuova Italfood Italia " Gegé e la Procedura Compagnia Italiana Alimentari, previo benestare del Tribunale di Prato - si legge in un comunicato - hanno sottoscritto un accordo che consente di individuare una soluzione per l’attivazione degli ammortizzatori sociali per i 65 lavoratori. Gegé inoltre supporterà la Procedura con un contributo di solidarietà e formalmente cesserà la gestione provvisoria del sito di Prato."Mentre in Regione si decideva il destino dei 65 dipendenti, molti appartengono allo stesso nucleo famigliare, davanti allo stabilimento di via Facibeni è stato organizzato un presidio con alcuni lavoratori, una rappresentanza del Pd di Prato con il segretario Marco Biagioni, del Comune con il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti e con il candidato alla segreteria del Pd regionale Emiliano Fossi che ha annunciato di aver presentato una mozione in parlamento, firmata insieme agli altri parlamentari Pd toscani, sul caso Gegè.