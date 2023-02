13.02.2023 h 16:07 commenti

Chiusura Gegè Italpizza, in Regione si cerca una soluzione per i lavoratori. E' il giorno decisivo

Se la cassa integrazione sarà attivata per procedura e non dall'azienda, i tempi si allungano e i lavoratori rischiano di restare diversi mesi senza stipendio. Organizzato un presidio da Cgil e Uil davanti alla sede della Regione e dal Pd in via Facibeni, ex sede dello stabilimento

Il 12 febbraio il sito produttivo di Gegè Italpizza è stato chiuso e per i sessanta lavoratori si è aperto un periodo di ulteriore incertezza legato al pagamento della Cassa integrazione Gegè Italpizza ha dichiarato di non voler attivarla visto che il contratto d'affitto d'impresa è stato interrotto. Un ammortizzatore sociale che, invece, viene richiesto dai sindacati e di cui si discuterà domani 14 febbraio in Regione durante la convocazione del tavolo per l'unità di crisi.

Cgil e Cisl hanno anche organizzato un presidio, insieme ai lavoratori, proprio davanti alla sede della Regione."Ci sono due strade - spiega Silvia Ghilardi Flai Cgil- la prima che Gegè decida di attivare la cassa integrazione la seconda che venga fatto per procedura, in questo caso i tempi si allungano perciò chiederemo che venga anticipata per evitare ai lavoratori di restare senza stipendio per diversi mesi".

Contemporaneamente il Pd di Prato ha organizzato un altro presidio, questa volta davanti all'ex stabilimento di Casale, per dimostrare la propria vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie.

In via Facibeni ci sarà anche Emiliano Fossi candidato alla segreteria regionale del Pd.

"Con i sindacati, con i cittadini, per i lavoratori e le lavoratrici - spiega il responsabile economia Pd Prato, Aksel Fazio - Vogliamo dimostrare vicinanza alle 80 persone rimaste d'un tratto senza lavoro né assistenza economica. La chiusura della Gegé è un nuovo smacco ai diritti lavorativi di tutti e sentiamo il dovere di dare ascolto, aiuto e risposte”. Sulla questione è intervenuta anche la consigliere regionale Ilaria Bugetti presidente della Commissione Sviluppo economico "Stiamo faticosamente cercando di creare un percorso per accompagnare questa crisi d’impresa e trovare soluzioni che scongiurino il licenziamento, esercitando quel ruolo di tutela dei lavoratori che fa parte dei compiti del nostro ente".

Edizioni locali collegate: Prato

