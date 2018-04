09.04.2018 h 14:59 commenti

Crisi edilizia, rischio licenziamento per i 28 dipendenti della Donatello. Domani sit in di protesta

La manifestazione si terrà in viale Montegrappa davanti alla sede legale dell'azienda. I lavoratori da tre mesi non ricevono lo stipendio

Continua la mobilitazione dei lavoratori della Donatello Spa, azienda delle costruzioni attiva tra Mugello, Prato e Firenze, alle prese con una grave crisi che rischia di lasciare senza lavoro tutti i dipendenti.

Domani martedì 10 aprile saranno in presidio dalle 9.30 e per la mattinata sotto la sede legale dell'Impresa in viale Montegrappa a Prato, in vista dell'incontro che si terrà in Regione Toscana per la discussione di 28 licenziamenti (l’intero personale). Incontro previsto per il 16 aprile tra istituzioni, sindacati delle costruzioni e azienda.

"In quella data - si legge in una nota congiunta firmata Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Firenze - capiremo il futuro di 28 lavoratori e lavoratrici, famiglie comprese. Di certo sarà un futuro di disoccupazione se l'imprenditore che si è fatto avanti in diverse circostanze (l'ultima volta è stato convocato dalla Regione il 28 marzo) non renderà formale l'interesse a rilevare la Donatello".

E come se non bastasse questo stato di incertezza, ci sono tre mesi di stipendi ancora da riscuotere. Questa vertenza è una delle molte che in questi anni colpiscono il settore delle costruzioni e compromettono l'impresa locale ma sia i lavoratori sia i sindacati hanno intenzione di continuare a lottare.