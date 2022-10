03.10.2022 h 11:02 commenti

Criminalità, Prato migliora ma resta nella top ten italiana

Secondo la consueta classifica del Sole 24 ore è ottava. A pesare quest'anno sono anche gli omicidi e i tentati omicidi

Prato è ottava in Italia per numero di denunce rapportato alla popolazione residente, dopo Milano, Rimini, Torino, Bologna, Roma, Imperia e Firenze. Rispetto al 2020, quando era addirittura quarta e al 2019 in cui era settima, migliora ma resta nella top 10 della classifica del Sole 24 ore che ogni anno pubblica l'Indice di criminalità nelle 106 province italiane. Si tratta della forografia dei delitti denunciati nei 12 mesi precedenti sui dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno. Rispetto al periodo pre Covid, in generale, si conferma il trend in calo dei reati. Non a Prato dove nel 2021, ne sono stati denunciati 11.660, oltre 200 in più del 2020. A pesare sul risultato pratese si confermano scippi, rapine danneggiamenti e furti su auto, ma i posizionamenti non sono lusinghieri neanche su reati ben più pesanti quali omicidi volontari (4) che la vedono terza dopo Enna e Aosta, e tentati omicidi (10) in cui è quinta dopo Trieste, Crotone, Foggia e Barletta.

Rispetto alle classifiche passate, migliorano gli indicatori sul fronte droga. Prato passa dalla terza alla sedicesima posizione ed è ventesima per spaccio. Un altro miglioramento riguarda i danneggiamenti su la provincia laniera nel 2020 primeggiava. Oggi è invece terza.

Alla voce furti è diciassettesima in classifica generale ma su quelli specifici su auto in sosta sale sul terzo gradino del podio. Quelli con strappo (scippi) dove primeggia Napoli, la vedono ottava. E' quarta per rapine su pubblica via e ottava per rapine in generale. Il numero di questi ultimi delitti, comunque in miglioramento rispetto al passato, è influenzato dalla forte presenza straniera in città e in particolare dal fenomeno delle aggressioni ai cinesi che spesso si muovono con grandi quantitativi di denaro contante in tasca.

Vediamo gli altri reati. Prato è quinta per contrabbando, ventesima per estorsioni, dodicesima per contraffazione dei marchi e prodotti industriali, 48esima per associazione a delinquere e quattordicesima per riciclaggio. Per violenza sessuale è 89esima ma purtroppo risale la classifica fino al 24esimo posto nel caso di vittime di età inferiore ai 14 anni.





