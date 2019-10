14.10.2019 h 11:54 commenti

Criminalità, Prato è settima in Italia. Leggero miglioramento ma scippi e droga preoccupano

La classifica del Sole 24 Ore sulla base delle denunce presentate nel corso del 2018. In provincia ogni giorno una media di 36 reati. Quarti per spaccio e decimi per furti con strappo

Ogni giorno a Prato, nel 2018, sono stati denunciati in media 36 reati, per un totale di 13.340 denunce annue, che posizionano la provincia di Prato al settimo posto in Italia per criminalità, in leggero miglioramento rispetto all'anno precedente, quando era sesta.

A scattare la fotografia è la classifica pubblicata oggi, 14 ottobre, dal Sole 24 Ore che analizza la situazione nelle 107 province del Paese. La maglia nera per numero di reati denunciati nel corso del 2018 spetta Milano, che con 7.017 denunce ogni 100mila abitanti mantiene questa leadership poco lusinghiera, registrando però un calo (-5,2%) rispetto all'anno precedente, in linea con il trend nazionale. Subito dietro: Rimini e provincia, con 6.430 reati denunciati, e Firenze, con 6.252 denunce e, questa volta, un +9,5% rispetto a quelle depositate nel 2017.

Tornando a Prato, le classifiche dove la provincia è messa peggio sono quelle dei reati inerenti gli stupefacenti, dove occupa il quarto posto, e quella per gli scippi, dove è in decima posizione con 90 episodi denunciati nel corso del 2018. Male anche per quanto riguarda le rapine con 134 episodi che posizionano Prato al 14° posto in Italia. Netto miglioramento, rispetto allo scorso anno, invece per il riciclaggio: se i dati sulle denunce 2017 posizionavano Prato al primo posto in Italia, un anno dopo la situazione è diametralmente cambiata con il 100° posto in una classifica guidata da Firenze.

Per il resto Prato è 20esima per i furti in casa e 28esima per quelli negli esercizi commerciali. Mentre si piazza a metà classifica (posizione 50) per i furti d'auto.