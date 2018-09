22.09.2018 h 13:16 commenti

Criminalità organizzata, impressionanti i dati sul riciclaggio a Prato: è allarme infiltrazioni mafiose

Tasso di riciclaggio venti volte superiore alla media nazionale. Pubblicato il secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana condotto dalla Normale di Pisa su commissione della Regione

nadia tarantino

Settantotto clan mafiosi attivi in Toscana, con una prevalenza di 'Ndrangheta e Camorra, che gestiscono il mercato degli stupefacenti e della prostituzione e che si finanziano anche attraverso estorsioni e usura. Nessun territorio toscano è immune da infiltrazioni mafiose e Prato, insieme a Grosseto, Livorno e Massa Carrara, lo è ancora meno. Il secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana condotto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa su commissione della Regione, fotografa una provincia nella quale è attivo, e in espansione, lo sviluppo della criminalità organizzata e la ragione è soprattutto una: la convivenza tra dinamiche nazionali di migrazione criminale delle mafie storiche con dinamiche transnazionali. Un intreccio esplosivo.Prato è prima in Italia per riciclaggio. I livelli sono in continuo aumento dal 2012 con un tasso che, nel 2017, è stato valutato venti volte superiore a quello nazionale. Basti pensare che da sola l'area pratese traina l'intero andamento regionale. Sono la ricchezza, il tessuto produttivo e la presenza dei clan – diversi quelli autoctoni – ad agevolare il riciclaggio. Affari che spesso sono stati oggetto di indagini ed inchieste, alcune ancora in corso con la contestazione dell'aggravante mafiosa che spesso è caduta ancora prima di arrivare al dibattimentoPrato è il terzo comune in Toscana per numero di beni confiscati: nel 2017 sono diventati proprietà dello Stato 7 aziende e 21 immobili a dimostrazione dell'attivismo delle organizzazioni mafiose sul territorio. Prato si conferma non solo come punto privilegiato per il reimpiego di denaro, ma anche come centro logistico e decisionale per lo sviluppo delle attività riconducibili in modo diretto o indiretto alla criminalità organizzata.Lo studio della Normale di Pisa ha dedicato un approfondimento a Prato che diventa un caso in Toscana e in Italia per la vulnerabilità del suo contesto. Il distretto industriale conta diverse sacche illegali di criminalità più o meno organizzata come ha sottolineato l'interesse di due Commissioni parlamentari che si sono occupate di contraffazione, pirateria e commercio abusivo e di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Nel 2013 l'Irpet ha stimato tra i 6 e i 9mila lavoratori in nero nelle aziende cinesi, alla fine del 2017 si contavano 886 dormitori abusivi nei capannoni dotati di 1.429 impianti elettrici e 1.523 macchinari fuori norma. Un sistema di pratiche illegali che si trascina dietro sfruttamento della manodopera clandestina, riciclaggio e contraffazione.Quanto alla criminalità organizzata straniera, lo studio della Normale parla di Prato come di territorio che “ospita plurime formazioni, rumene, magrebine, albanesi e soprattutto cinesi che convivono più o meno pacificamente” addirittura con forme di collaborazione sia per l'approvvigionamento di armi che per l'organizzazione dell'immigrazione clandestina.Un altro focus è stato dedicato all'abbandono degli scarti tessili: mille tonnellate solo a Prato nel 2017 quando, fermandosi ad aprile, la procura aveva già 67 procedimenti per abbandono e 139 per gestione non autorizzata dei rifiuti. Rifiuti: altro mercato ricco per le organizzazioni criminali.