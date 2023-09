26.09.2023 h 11:28 commenti

Crida, in sei mesi il bilancio torna in attivo: da una perdita di 132mila a un utile di 16mila euro

La partecipata che gestisce la riabilitazione, anche in convenzione con Asl, ha predisposto una riorganizzazione interna lavorando in accordo con i sindacati su una rimodulazione del personale e nuovi accordi. Salvi tutti i posti di lavoro

In sei mesi, da dicembre 2022 a giugno 2023, il bilancio di Crida è passato da una perdita di 136mila euro (60mila solo di rivalutazione del Tfr dei dipendenti) a + 16mila euro.

Risultato ottenuto, soprattutto, grazie a una riorganizzazione interna della Fondazione. "Un percorso - ha spiegato in commissione 6 la presidente Silvia Andreini - avvenuto in accordo con il nostro personale e i sindacati. A febbraio abbiamo riconsegnato alla Misericordia di Campi un ramo d'azienda che lavorava su San Piero a Ponti, dove erano impegnati nove dipendenti che da allora sono in carico all' associazione. Un ammnistrativo è andato in pensione e l'altro ha intrapreso un percorso di uscita, i lavoratori sono così passati da 45 a 32. Infine, con una contrattazione di secondo livello, abbiamo stipulato un accordo di sospensione temporanea del super minimum per 24 mesi. E' stata anche richiesta, per qualche lavoratori, la cassa integrazione. Misura poi rientrata da quando a fine del 2022 è stato riequilibrato il budget delle prestazioni in convenzione con Asl. Infine, sono state eliminate le consulenze per il marketing".

Contenimento dei costi anche sulle strutture: la sede legale di via Pomeria è stata trasferita in via Pacchiani che è in comodato gratuito dal Comune. A Montale dove confluisce l'utenza di Montemurlo e Quarrata è stato fatto un accordo, con un associazione locale, per la gestione della portineria e la dipendente che si occupava di accoglienza e segreteria è stata trasferita a Prato in sostituzione, appunto del collega che ha raggiunto l'età della pensione. L'altra figura non è stata sostituita in quanto la parte ammnistrativa è stata ridimensionata nel rispetto del reale bisogno della Fondazione. Sempre a proposito di personale, la cessione del ramo d'azienda, creato dal precedente Cda, ha portato a un riequilibrio interno. "I nove dipendenti che erano a carico nostro - ha spiegato Andreini - avevano un contratto diverso da quello dei colleghi pratesi in quanto lavoravano con la convenzione dell' Asl fiorentina. Questo creava anche squilibri fra il personale. La struttura era stata creata per favorire l'incremento della clientela privata che, però non ha mai dato risultati positivi, seppure non si sono registrate perdite. Da qui l'accordo a febbraio con la Misericordia. Nessun posto di lavoro è andato perso".

L'utenza privata, invece, è in crescita nella sede di via Ferrucci all interno della struttura Santo Stefano. "In realtà abbiamo una leggere perdita - precisa Andreani - che però stiamo colmando. Abbiamo valutato se trasferire la palestra per la riabilitazione respiratoria in via Pacchiani, ma era sicuramente troppo onerosa, così abbiamo deciso di restare anche perrchè grazie a una collaborazione con la Misericordia il numero dei pazienti privati torna a salire".

Crida però, lavora soprattutto in convenzione con la Sds il budget annuo è di 1milione e 200mila euro che a fine 2022 è stato rispettato grazie a un recupero avvenuto negli ultimi mesi dell' anno , mentre nel 2023 con il flusso regolare di pazienti inviati dal sistema sanitario pubblico, i parametri vengono rispettati mese mese. In questa prospettiva la presidente della Fondazione guarda con ottimismo al futuro: "Abbiamo in ponte alcuni nuovi progetti con la Sds soprattutto rivolti alle persone anziane e alla stipula della nuova convenzione per l'autonomia, con una particolare attenzione all'autismo".

