Criceto trovato morto in una gabbia lasciata in strada, potrebbe essere annegato

La scoperta è stata fatta dalle guardie zoofile Earth di Prato fuori dal campo di rugby di Iolo. Si cercano testimoni per ricostruire i fatti e capire se l'animale sia stato abbandonato già morto

E' annegato sommerso dalla pioggia il criceto russo abbandonato in una gabbietta all'esterno del campo da rugby di Iolo e ritrovato dalle Guardie Zoofile Earth di Prato. La triste scoperta è stata fatta ieri, 14 novembre durante un normale pattugliamento. La gabbia, apparentemente in buono stato, era colma d'acqua a causa dei temporali che si sono abbattuti su Prato nei giorni scorsi. Sul fondo della gabbia, insieme a materiale usato come lettiera e ad alcuni avanzi di cibo, le guardie intervenute hanno rinvenuto il corpicino di un piccolo animale, del tutto simile ad un criceto russo, privo di vita. Il timore è quello che il criceto sia stato abbandonato nello spazio antistante il campo da rugby all'interno della piccola gabbia e che il piccolo animale sia stato sommerso dalla pioggia fino, purtroppo, ad

annegare. Non si esclude comunque che l'animale possa essere stato abbandonato già morto. L'associazione Earth Prato chiede, a chiunque avesse elementi utili da comunicare per poter ricostruire l'accaduto, di mettersi in contatto con le Guardie Zoofile al numero 351/9101434.