02.04.2018 h 10:50 commenti

Cresime e comunioni: stop ai fotografi fai da te. Servirà un tesserino rilasciato dalla diocesi

Nuovo regolamento per la presenza di fotografi e operatori video in chiesa durante le cerimonie religiose

La Diocesi di Prato ha approntato un nuovo regolamento per l’affidamento dei servizi fotografici e video durante le celebrazioni liturgiche. Da adesso, solo i fotografi e i cineoperatori muniti di tesserino rilasciato dalla Curia potranno scattare e riprendere immagini durante battesimi, cresime, comunioni, matrimoni e le messe in genere. L’abilitazione sarà riconosciuta a quei professionisti che parteciperanno al corso di due lezioni che si terrà a Palazzo vescovile l’11 e 18 aprile (due mercoledì) alle ore 21.

Il precedente regolamento era datato 1985 e molti fotografi professionisti sentivano il bisogno di avere un riconoscimento della propria competenza e professionalità, per questo si sono rivolti in Curia per chiedere l’applicazione di regole certe e comportamenti uniformi in tutte le parrocchie pratesi.

"Abbiamo accolto le richieste che sono arrivate – spiega il vicario generale monsignor Nedo Mannucci – e pensiamo sia giusto garantire il lavoro dei professionisti che svolgono la loro attività a norma di legge, evitando l’affidamento di servizi a coloro che non ne hanno i requisiti tecnici e giuridici. Al tempo stesso – aggiunge il Vicario - vogliamo ribadire che è necessario rispettare le norme liturgiche e di comportamento atte a garantire un buon servizio durante le celebrazioni, inoltre è fondamentale fare sempre riferimento al parroco, come responsabile con il quale interloquire in spirito di collaborazione".

Possono partecipare al corso tutti i fotografi e cineoperatori professionisti con partita iva e anche gli operatori e collaboratori accreditati presso uno studio fotografico. La partecipazione è soggetta a iscrizione da effettuare entro il 9 aprile attraverso il sito web della Diocesi (diocesiprato.it). Il costo è di 50 euro a persona e il tesserino rilasciato avrà una validità di quattro anni.