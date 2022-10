12.10.2022 h 16:29 commenti

Crescono le iscrizione alla scuola di musica Verdi, overbooking per il corso "Coccole e musica"

Pensato per genitori con bambini neonati, la lunga lista di attesa sarà esaurita con nuove lezioni nel 2023. Tanti anche gli adulti che tornano a frequentare i locali di via Santa Trinita

Crescono le iscrizioni alla scuola di musica Verdi. Sono 700 gli alunni che frequenteranno, per il prossimo anno accademico, le aule di via Santa Trinita, il 10% in più rispetto al 2021 (nel 2020 erano 500).

Il corso overbooking è "Coccole e musica" per i neonati dai 18 ai 36 mesi, dove saranno programmate nuove lezioni nel 2023 per soddisfare tutte le richieste, boom di presenze anche fra gli adulti soprattutto per i corsi individuali, ma il 50% degli iscritti sono i ragazzi. Molto gettonata anche l'iscrizione al Coro Giovanile che domenica scorsa ha ottenuto il Primo Premio assoluto (99/100 centesimi) al Concorso Riviera Etrusca di Piombino nella sezione Complessi corali, un importante riconoscimento accompagnato da una borsa di studio. L’ensemble vocale è nato poco prima della pandemia per volontà della direttrice Rossella Targetti, da molti anni insegnante della Scuola di musica Verdi. Mentre per quanto riguarda la scelta degli strumenti i più richiesti sono il violino, il pianoforte e la chitarra.

Intanto domani sabato 15 ottobre nella Sala Concerti della Scuola di Musica Verdi riprende la stagione de L’Ora del Concerto, iniziata a marzo e giunta quest’anno alla sua 33ma edizione. Sul palco il duo chitarristico formato da Lorenzo Pampaloni e Giulio Cecchi che eseguiranno un omaggio non a un compositore, come vuole la consuetudine concertistica, ma al grande chitarrista inglese Julian Bream che ha saputo ridare un rilievo solistico alla chitarra classica. Il concerto del duo chitarristico inizia alle ore 17 ed è a ingresso gratuito. La stagione si realizza grazie alla collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei di Prato.

