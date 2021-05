25.05.2021 h 09:45 commenti

Crescono le confezioni, arretrano tessile e alimentare: la foto dell'imprenditoria pratese nei primi tre mesi del 2021

Analisi della Camera di Commercio di Prato e Pistoia. 33.385 le imprese registrare, 28.883 delle quali attive. Il sistema regge nonostante la pandemia ma serve aspettare la fine dell'effetto delle misure a sostegno delle imprese per verificare nei fatti la realtà

Arretrano tessile, alimentare, meccanica ed elettronica mentre crescono le confezioni e le public utilities. E' un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall'analisi del primo trimestre 2021 condotta dalla Camera di Commercio di Prato e di Pistoia: l'imprenditoria, nel complesso, regge alle scosse della pandemia ma è evidente un approccio prudente rispetto al futuro.

Alla fine del primo trimestre si contano nell'area pratese 33.385 imprese registrate alla Camera di Commercio, 28.883 delle quali attive. Rispetto allo stesso periodo del 2020, la crescita è dello 0,5 per cento ed è dovuta ai settori dell'agricoltura, del manifatturiero, delle costruzioni, del turismo, della ristorazione e dei servizi a imprese e persone.

Restano le difficoltà nel tessile che tra gennaio e marzo di quest'anno ha perso il 3,1 per cento rispetto all'anno precedente. Non va meglio all'alimentare che perde il 2,5 per cento; più contenuta – 1,3 per cento – la perdita registrata da meccanica ed elettronica.

In controtendenza le confezioni che hanno registrato un incremento dell'1,7 per cento, mentre è boom di public utilities legate a energia, trattamento delle acque e servizi ambientali che segnano un passo avanti del 4,2 per cento.

Cresce anche il commercio al dettaglio (1,2 per cento), e le attività inerenti la ricerca e la selezione del personale, i servizi di marketing e pubblicità, i servizi professionali scientifici e tecnici che registrano un aumento di oltre il 5 per cento.

“Si conferma la voglia di fare impresa – il commento del presidente della Camera di Commercio Prato-Pistoia, Dalila Mazzi – si conferma la capacità di resistere dei nostri imprenditori. Sarà necessario attendere la fine dell'effetto delle misure a sostegno delle imprese travolte dalla crisi generata dalla pandemia per verificare il reale andamento”.







