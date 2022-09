07.09.2022 h 12:10 commenti

Crescono le assunzioni, più 35% nei primi sei mesi dell'anno

I dati sono del Centro per l'impiego di Prato, in aumento anche le aziende che si affidano alla struttura di via Pistoiese nella ricerca del personale. Dodici imprese pratesi cercano figure specializzate per 35 profili

Nei primi sei mesi del 2022 le assunzioni nel distretto pratese sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, cresciute dell' 85% le offerte di lavoro presentate dalle aziende al Centro per l'impiego.Il rovescio della medaglia è che i giovani diplomati e laureati continuano a cercare lavoro soprattutto attraverso internet e il passaparola, per questo il Centro di via Pistoiese ha cambiato strategia comunicativa e si è affidato a Instagram e whatsapp: "Nell' anno scolastico in corso abbiamo lavorato con tutte le scuole superiori pratesi - spiegaresponsabile del Centro Impiego di Prato - e i primi risultati si sono visti oggi con l'open job dedicato ai neo diplomati nella sola mattinata si sono presentati 25 neodiplomati che provengono soprattutto dall'alberghiero o con profili amministrativii. A Prato si cercano soprattutto figure specializzate per il cambio generazionale, ma anche tecnici che sappiano gestire i processi di innovazione". La carenza di lavoratori giovani deriva anche dall'effetto del calo demografico: a Prato ogni anno si diplomano 1.200 ragazzi, circa 500 provengono dagli istituti tecnici e professionali, numeri che non sono in equilibrio con i dipendenti prossimi alla pensione. Lo sforzo del Centro per l'impiego è quindi quello di riuscire a intercettare il più possibile la fascia dei giovani, under 29, nell' ottica anche della Fiera del Lavoro che si terrà alla Fortezza da Basso a Firenze dal 19 al 21 settembre. "Ad oggi - spiegaresponsabile selezioni Centro Impiego - ci sono arrivati 500 curriculum per 35 profili di dodici aziende pratesi che saranno presenti alla fiera. Ne abbiamo selezionati 400 che avranno l'opportunità di avere un colloquio con le imprese. Purtroppo continuano a mancarci montatori meccanici, elettricisti e analisti di Cad". Gli interessati possono contattare il centro per l'impiego per un pre colloquio.Restano invece aperte le candidature per il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), destinato al reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori di reddito di cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei disabili, delle donne, dei giovani e degli over 50. Dai primi di giugno, data di inizio del progetto che durerà fino al 2025, gli iscritti pratesi sono stati 424, nei soli primi giorni di settembre oltre 100, il 70% dei curricula riguardano lavoratori che possono essere reinseriti immediatamente nel mondo del lavoro (di questi il 20% sono giovani), il 20% quelli per cui è necessario un percorso di aggiornamento. il 7% riguarda lavoratori che devono essere riqualificati e il 3% soggetti svantaggiati."Si tratta soprattutto di persone che usufruiscono della Naspi, ma anche di giovani in cerca di lavoro- spiegadirigente del Centro per l'Impiego di Prato -Nei prossimi giorni contatteremo gli interessati, tra i lavoratori che possono essere reimmessi nel mondo produttivo la maggior parte usufruiscono della disoccupazione, i giovani sono ancora pochi anche perchè per chi è in cerca del primo lavoro è necessaria l'autocandidatura. E' un'opportunità importante anche per iniziare a familiarizzare con il mondo del lavoro, indipendentemente dalla qualifica e dal titolo di studio".