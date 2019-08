19.08.2019 h 09:18 commenti

Crescono i turisti a Prato, nei primi sei mesi dell'anno un incremento di oltre il 2%

Rispetto allo scorso anno gli italiani sono aumentati del 4,2%, ma le presenze degli stranieri, cioè il numero dei pernottamenti, è salito al 5,6%. Volano le strutture extralberghiere. Per la prossima primavera un maxi evento dedicato a sport e turismo

alessandra agrati

Nel primo semestre del 2019 crescono i turisti a Prato, gli arrivi sono stati 11.769 (+ 2,2% rispetto al 2018), mentre le presenze, cioè il numero di notti trascorse in città hanno raggiunto quota 226.053 (+ 3%) con una media di due giorni, dato in linea con lo scorso anno.I turisti preferiscono le strutture extralberghiere che a Prato sono 125 per un totale di 922 posti letto. Bene anche gli alberghi che in città sono 21 con 1.781 letti.Per quanto riguarda, invece, la tipologia dei turisti crescono gli italiani (+4,2% con la massima presenza nel mese di aprile in concomitanza con il lungo ponte di Pasqua) ma gli stranieri restano più tempo (rispetto al 2018 le presenze sono cresciute del 5,6%) e prediligono il mese di maggio. Se i lombardi apprezzano molto Prato, dopo i cittadini della Repubblica popolare Cinese, tra gli stranieri ci sono i giapponesi, mentre fra i Paesi europei in vetta alla classifica ci sono gli spagnoli, seguiti dai francesi, ultimi gli ungheresi. Una curiosità: fra gli italiani al secondo posto ci sono i toscani che restano in città in media 4,6 giorni, quasi il doppio del tempo rispetto ai pugliesi (2,4). Piace anche la nuova sede dell’ufficio del turismo, all’interno di Palazzo Pretorio che da aprile a luglio è stato visitato da 5.693 persone di cui 1.597 pratesi, 2.572 stranieri, 1.524 italiani, che ,oltre alla presenza di alberghi e ristoranti hanno chiesto informazioni sugli eventi in programma in città. Tra quelli a venire anche una mostra dedicata al ‘600 napoletano a palazzo Pretorio.“Lavoreremo a 360 gradi – ha spiegato l’assessore al turismo– per creare eventi turistici sportivi; tra aprile e maggio del prossimo anno organizzeremo un appuntamento importante destinato a ripetersi nel tempo. L’idea, per il 2020, è di creare convegni ed eventi sportivi nelle piazze della città in preparazione ai giochi olimpici, con la presenza di sportivi di fama internazionale”.Intanto, anche per il mese di luglio, i cui dati sono in elaborazione, si conferma un trend positivo.