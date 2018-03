16.03.2018 h 12:51 commenti

Crescono i poveri in Toscana e gli strumenti ancora non sono efficaci. Il caso virtuoso di Carmignano

Presentata la ricerca dell'Irpet. La consigliera regionale Ilaria Bugetti: "Bisogna creare un coordinamento tra i vari strumenti. L'esempio pratese un modello da seguire per il sovraindebitamento"

Martina Guerrini

Sempre più poveri in Toscana, 615mila le persone che vivono in una condizione di vulnerabilità, perché a rischio di povertà o di esclusione sociale, 44mila in più rispetto al 2008. Il reddito pro capite nella nostra regione è sceso da 20mila 500 euro nel 2008 a 18mila 700 euro nel 2016.Se ne parla nella ricerca dell’Irpet sul fenomeno dell’usura e sul sovra indebitamento commissionata dal consiglio regionale su richiesta del presidente della seconda commissione Gianni Anselmi e della vicepresidente Ilaria Bugetti. Ma con alcune ancore di salvataggio in questo mare in tempesta che è la crisi economica, come ci spiega la consigliera Bugetti.Abbiamo visto che la disciplina in materia di sovra indebitamento - dalla legge regionale 86/2009 al D.m. 202/2014, che istituisce i vari Organismi di composizione della crisi - non era sufficiente a garantire un aiuto concreto nelle situazioni di crisi. Ci siamo domandati cosa potevamo fare per supportare i piccoli imprenditori e i cittadini.In primo luogo occorre far fronte alla scarsa conoscenza degli strumenti di composizione della crisi tanto da parte degli operatori coinvolti, quanto da parte del cittadino. Sarebbe opportuno predisporre dei programmi di informazione del cittadino, mediante campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, e di formazione degli operatori coinvolti. Insomma dobbiamo svolgere una funzione di coordinamento e di stimolo.Intanto ci tengo a sottolineare come sia stato istituito proprio in uno dei comuni della provincia di Prato, cioè Carmignano, il primo sportello dell’Italia continentale, dopo quello di Catania. Si tratta dell’organismo di composizione che accoglie le richieste di tutta la provincia e che nel 2017 ha ricevuto ben 150 pratiche da esaminare. Poi abbiamo un’altra sede presso l’Ordine dei dottori commercialisti e avvocati di Prato, che nel 2017 ha ricevuto 19 richieste. Sul versante del tipo di debitore sovra indebitato la nostra area ha come protagoniste evidentemente le piccole imprese, mentre altrove sono i cittadini a cadere nella trappola dell’indebitamento non sostenibile, ad esempio a Livorno.All’Organismo presso l’Ordine dei dottori commercialisti e avvocati di Prato risultano quali creditori principali, in ordine di frequenza: gli istituti di credito, l’erario, le società finanziarie, l’Inps e le casse di previdenza, gli enti locali e, infine, i fornitori.Sul piano normativo occorre colmare le lacune sia regionali che nazionali – si pensi che la riforma Rordorf della legislazione sull’insolvenza varata nel 2017, “la cosiddetta legge anti-suicidi”, non ha ancora i relativi decreti attuativi. Sul piano comunicativo occorre far dialogare gli strumenti esistenti per garantire il miglior servizio possibile coinvolgendo e formando tutti gli operatori: dalle misericordie, alle associazioni dei consumatori, agli ordini di professionisti, per raggiungere quei soggetti che sono sovraindebitati ma non ancora insolventi.In questo senso abbiamo pensato di coinvolgere la commissione sanità e politiche sociali, i Comuni della provincia, l’Università di Firenze, le associazioni dei professionisti, le associazioni del terzo settore, le associazioni di categoria per un seminario di informazione e formazione sul territorio che si terrà a breve.