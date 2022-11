30.11.2022 h 17:50 commenti

Crescono gli studenti del Pin ma mancano spazi didattici, mensa e alloggi

Con l'arrivo dei nuovi corsi si è raggiunta quota 1.500 ma le aule sono piccole e mancano i posti letto. Per chi studia a Prato non vale la convenzione di UniFi per le tariffe agevolate del trasporto pubblico

Millecinquecento studenti, nove corsi di laurea, quaranta laboratori: il Pin cresce ma mancano i servizi. Le aule della sede (è stata firmata una convenzione fra il Comune di Prato e UniFi per un comodato gratuito dell'immobile per i prossimi 20 anni), sono troppo piccole per contenere gli studenti che lamentano anche di non poter usufruire di banchi con le prese per i Pc. E ancora, la mensa dopo il Covid non è stata riaperta e tutti si riversano nell'unico bar della zona, mancano gli alloggi e le agevolazioni per i trasporti di cui godono gli studenti dell'area metropolitana. Uno squilibrio che è deve essere corretto per evitare, soprattutto con la partenza dei nuovi corsi, che UniFi ci ripensi e riporti parte della didattica a Firenze."Moltissimi dei nostri studenti - ha spiegato in Commissione 6 la presidente del Pin Daniela Toccafondi - sono fuori sede e, non trovando un alloggio in città, optano per Firenze che però in alcune fasce orarie è mal collegata con la città". Ma la frequenza dei treni non è l'unico problema dei trasporti: la convenzione per l'area metropolitana che prevede sconti sui mezzi pubblici per gli studenti che frequentano le sedi dell'area metropolitana, non vale per Prato. "Un problema che anche la rettrice ha ben presente - spiega Toccafondi - ma che non trova soluzione da anni. Così i ragazzi devo pagare il biglietto a tariffa completa del treno per i pochi chilometri che separano la stazione di Calenzano da quella del Serraglio".In attesa che si realizzi la nuova succursale nel futuro Parco Centrale, come anticipato ieri da Notizie di Prato ( leggi ), progetto di cui però i vertici del Pin si sono detti all'oscuro durante l'audizione in commissione, il Pin è alla ricerca di nuove soluzioni anche perché la sede di piazza dell'Università non può essere ampliata. "C'è un progetto in collaborazione fra Comune e UniFi per organizzare meglio gli spazi - ha spiegato il direttore Enrico Banchelli - ma i margini sono limitati: l'aula magna e piccole e servirebbero altre stanze".L'audizione in commissione 6 è stata anche l'occasione per presentare il bilancio 2021 del Polo Universitario Città di Prato, un fatturato di 4 milioni di euro di cui il 70% deriva dai progetti di ricerca, il 15% dalla formazione e il restante dalla didattica. "Questa è la nota dolente - ha sottolineato Banchelli - in quanto a fronte di 350mila euro di entrate dobbiamo fare fronte a costi per 500mila euro". A pesare sul bilancio anche i ritardi dei pagamenti da parte del Ministero e di alcuni enti pubblici.