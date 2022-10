24.10.2022 h 15:40 commenti

Crescono gli sfratti nella provincia di Prato, la preoccupazione del Sunia anche per le rate dei mutui

Un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, mentre per i mutui a tasso variabile il rincaro stimato è di 600 euro nell'arco dei dodici mesi. Sono 7mila le famiglie che sono seguite dal sindacato

"Una situazione che ci preoccupa - spiega il segretario provinciale Laura Grandi - anche per il caro bolletta stimato intorno al 20% rispetto allo scorso anno, inoltre abbiamo richieste di intervento anche per quanto riguarda le rate dei mutui, soprattutto quelle a tasso variabile che sono aumentate di 50 euro al mese, ovvero 600 euro all'anno". A fare ricorso al sindacato sono famiglie sia italiane sia straniere, molte anche le persone anziane. "Oggettivamente i costi sono aumentati in modo esagerato - continua Grandi - ma si è anche creata una sorta di psicosi, in molti minacciano di non cucinare più. L'appello è di mantenere la calma: se si raggiunge un tetto per il prezzo del gas, come sembra, allora i costi potranno scendere".

Certo la situazione non è facile, perché siamo alle porte dell' inverno, nonostante le temperature ancora alte: "Se i prezzi dovessero continuare a salire - conclude la segretaria del Sunia - è indispensabile un intervento statale, tra pagare l'affitto e le bollette i nostri iscritti optano per la seconda soluzione e questo poi potrebbe avere gravi conseguenze sociali". A questo quadro preoccupante si aggiunge anche un altro dato: sono ancora in corso gli sfratti programmati durante la pandemia, che erano stati momentaneamente sospesi.

alessandra agrati

Numeri preoccupanti quelli diffusi del Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari, che denuncia nella sola provincia di Prato un aumento degli sfratti esecutivi che sono passati dai 20 al mese dello scorso anno agli attuali 32. In crescita anche le richieste di sfratto autorizzate dal Tribunale che da 350 nel 2021 sono diventate 400, di conseguenza stime al rialzo anche per le famiglie che saranno seguite dal sindacato:dalle 5mila previste alle 7mila che già hanno chiesto un aiuto.