28.06.2022 h 01:29 commenti

Crescono di quasi il 10% i casi di depressione e gli stati d’ansia in conseguenza della pandemia

I dati diffusi dalla Salute mentale adulti dell’Asl Toscana Centro in occasione dell’audizione in commissione 5. Rispetto al 2019 si registrano oltre 2.400 prestazioni in più erogate sul territorio comunale

(e.b.)

Sono dati più che allarmanti quelli diffusi dalla Salute mentale adulti dell’Asl Toscana Centro sui disagi socio sanitari nel periodo pandemico nel territorio pratese in occasione dell’audizione in commissione 5 presieduta da Rosanna Sciumbata. Le prestazioni totali registrate nel 2021 sono 27.573, oltre 2.400 in più del 2019. Nel 2020, primo anno della pandemia con un lungo lockdown, la contrazione è stata minima e pari a 24.752. Trend in crescita anche per le prestazioni non urgenti che sono 26.064 contro le 23.270 del 2019. Numeri in crescita anche in ospedale con 318 ricoveri contro i 260 del 2019. Le proiezioni sul 2022 non confortano perché nel primo semestre siamo già a 165 ricoveri. In crescita anche le consulenze psichiatriche che sono ben 1.192 contro le 1.124 dell’anno pre pandemia e nel semestre che sta per chiudersi siamo già a 700 con una proiezione di aumento di circa 300 unità. Salgono quindi tutte le attività: quelle riabilitative che passano da 5.742 di tre anni fa alle 8.557 del 2021, quelle verso la famiglia da 704 a 1.083. In ripresa le attività di gruppo che durante il Covid hanno subito una battuta d’arresto: dalle 1.883 del 2019 alle 1.228 del 2021.Solo il 12,1% dell’utenza è di origine straniera. “E’ importante conoscere questi bisogni - ha spiegato Giuseppe Cardamone, direttore dell’area salute mentale Adulti Prato - Siamo davanti a una vera e propria emergenza e ricordo che la depressione è la maggiore causa di disabilità nel mondo. La salute mentale è un bene primario a rischio perché a un incremento del 30% delle prestazioni non corrisponde un rafforzamento del personale. Tutti sono d’accordo sulla necessità di fare qualcosa ma poi la spesa sanitaria per questo settore in Italia è del 3% mentre in altri Paesi è del 10%”.Il legame tra depressione e stati d’ansia causati dalla pandemia, è emerso in uno studio che ha visto collaborare Prato, Milano e Caltagirone con i medici pratesi capofila della ricerca. Seicento i pazienti testati con un’età media di 45 anni, tutti al primo accesso. E’ emerso che oltre il 50% ha sintomi post traumatici legati alla pandemia. La loro situazione sentimentale o finanziaria è peggiorata durante questi due anni provocando un peggioramento dei sintomi ansiosi e depressivi.Grave la situazione sul fronte adolescenza delineata dagli esperi: “Siamo di fronte a un’epidemia drammatica di disturbi in corso di adolescenza, dai 15 ai 20-22 anni. - spiega il dottor Damone - Assistiamo a una situazione molto grave e lo dico con grande chiarezza: non siamo in grado di rispondere a tutte le richieste. I servizi hanno bisogno di essere rafforzati”.Numeri e riflessioni che meritano un ulteriore approfondimento. Per questo la presidente Sciumbata ha proposto per il prossimo settembre un convegno “per sviluppare nei dettagli ciò che è emerso oggi”.