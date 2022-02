01.02.2022 h 11:03 commenti

Cresce la produzione e l'export del comparto filati, a Pitti ventiquattro aziende pratesi

Secondo i dati di Ctn la produzione industriale del quarto trimestre 2021 è cresciuta di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2020, nel terzo trimestre le esportazione segnano + 23,9%. La crisi sembra archiviata

Sono 24 i produttori di filati pratesi che da domani 2 al 4 febbraio, parteciperanno alla 90esima edizione di Pitti Immagine Filati che si terrà in presenza alla stazione Leopolda di Firenze per presentare le collezioni primavera-estate 2023.

Nonostante le forti incertezze che caratterizzano il momento attuale, la fiera si apre per i filatori pratesi con buoni auspici. La rilevazione sulla produzione industriale effettuata dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord sul 4° trimestre 2021 è ancora in corso, ma il primo consistente set di dati già acquisito ed elaborato evidenzia per il comparto filati risultati di tutto rispetto, superiori ai già buoni trimestri precedenti dell'anno: oltre il 20% rispetto al 4° trimestre 2020, che a sua volta segnava un non più rovinoso (dopo i segni meno abbondantemente a due cifre dei trimestri precedenti) -7,6% sullo stesso periodo del 2019. Proprio il confronto dei risultati del 4° trimestre 2021 con la media dell'anno pre-pandemia 2019 porta a ritenere che il comparto filati di Prato sia molto vicino ad archiviare la caduta produttiva indotta dal covid e dalle misure resesi necessarie per combatterlo.

I dati Istat disponibili sull'export, ed estratti sempre dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, si fermano a fine settembre 2021 ma danno anch'essi un quadro positivo. Le esportazioni del 3° trimestre 2021 del comparto filati del distretto di Prato hanno segnato +23,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, anno che nel suo complesso si è chiuso rispetto al 2019 con la stessa cifra in negativo (-23,9%). Il confronto dei primi 9 mesi del 2021 con lo stesso periodo del 2020 evidenzia un buon +21,5% che tuttavia non basta a colmare il gap con gli stessi mesi pre-crisi del 2019 (-12%).