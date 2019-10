24.10.2019 h 11:59 commenti

Crepa nella vasca, la piscina di Iolo chiusa per manutenzione. Lunedì la riapertura

L'intervento è durato una settimana, la stabilità della struttura non era compromessa ma a lungo andare il cloro fuoriuscito avrebbe potuto compromettere le parti in ferro. Nel 2020 previsti lavori di manutenzione straordinaria

Chiusa per dieci giorni la piscina di Iolo. Da sabato 12 ottobre sono iniziati i lavori per riparare una crepa che si è aperta sul fondo della vasca, un problema che entro lunedì 21 ottobre doverebbe essere risolto.

“La crepa – fanno sapere dall’ufficio manutenzione del Comune – per ora non comprometteva la stabilità della piscina, ma a lungo andare le infiltrazioni del cloro avrebbero potuto intaccare le strutture in ferro. Da qui la necessità di intervenire, in accordo con le associazioni sportive che gestiscono i corsi”.

Il cantiere ha previsto lo svuotamento della vasca, per cui sono serviti due giorni di lavori, la stuccatura della crepa e la conseguente asciugatura di 48 ore e il riempimento della vasca. “Sono tempi tecnici – spiegano dall’ufficio manutenzione – che devono essere rispettati per non compromettere la bontà dell’intervento”.

Alla piscina di Iolo, per il nuovo anno, sono già stati programmati lavori di manutenzione straordinaria visto che le radici dei pini, che circondano la struttura, si sono infiltrate sotto il piano vasca creando assestamenti del terreno. Probabilmente la crepa che si è formata è la conseguenza di questo movimento del terreno.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus