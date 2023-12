23.12.2023 h 17:52 commenti

Crepa in maggioranza sull'ordine del giorno sulla sanità: la lista Biffoni si astiene

Il documento Pd è stato approvato dagli altri gruppi di maggioranza. Sciumbata: "Sugli organici e le liste di attesa non c'è alcun mea culpa". Il centrodestra ha votato contro

Il tema sanità apre una piccola crepa nella maggioranza in Consiglio comunale a Prato. La lista civica Biffoni sindaco infatti, non ha votato l'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico sulla sanità pubblica e universalistica dal titolo "La Salute Prima di Tutto", presentato in tutti i Comuni della Toscana. L'obiettivo dei proponenti è quello di far emergere “la politica di tagli e sottofinanziamenti del governo Meloni” al settore. La capogruppo della lista Biffoni, Rosanna Sciumbata che è anche un medico di medicina generale, però non ha gradito forma e parte della sostanza del documento. “Intanto perchè nei contenuti non è stato condiviso con chi di sanità se ne intende – ha spiegato poi a Notizie di Prato, Sciumbata – e poi perché non è chiaro su alcuni punti. Ad esempio i numeri sulle carenze degli organici non tornano perché la situazione è in continuo divenire. E poi non c'è alcuna menzione alle liste di attesa e nessun mea culpa sulla situazione toscana. Sia sulla carenza di personale che sull'attesa per una visita un minimo di umiltà era necessario”. L'atto è stato approvato con 15 voti favorevoli, quattro astenuti e altrettanti contrari.

"Quella del governo nazionale sul diritto alla salute è una politica miope e senza futuro, di fronte alla quale non siamo disposti a tacere - dichiara Martina Guerrini, consigliera comunale Pd – Il silenzio della destra durante lo sciopero nazionale della sanità delle settimane scorse, è la cartina di tornasole di una deliberata decisione di non difendere il Servizio sanitario nazionale e di puntare, progressivamente e silenziosamente, sulla sanità privata”.

“Rispetto agli altri ordini del giorno già presentati nei Comuni toscani – sottolineano gli altri consiglieri Pd – il documento presentato in Consiglio comunale ha la caratteristica di essere declinato sui bisogni specifici di Prato e provincia. Forti di un lavoro che va avanti da tempo, il Partito Democratico cittadino e provinciale ha provato a rendere le criticità e i punti deboli un momento di riflessione e ripartenza, non solo per il mantenimento ma anche per un miglioramento di un modello di sanità pubblica dove conta la qualità del servizio, la tempestività della cura, la territorialità e l'universalità della stessa. Una sanità – proseguono gli esponenti Pd - dove al centro di tutto ci siano le persone e non i numeri. Per farlo occorre aumentare le risorse a disposizione in termini di finanziamento, di formazione del personale, di organizzazione e di efficienza. Tutte operazioni che non si possono fare se la politica nazionale ha in mente di smantellare l'intero sistema, togliendo risorse anziché aggiungendo”.

L'opposizione di centrodestra ha votato contro: “La sanità toscana tiene di più rispetto al sud perchè grazie a redditi più alti, di fronte a lunghe liste di attesa, può permettersi visite ed esami privatamente lasciando posto a chi non può permetterselo. - ha affermato Mirko Lafranceschina, capogruppo di Noi moderati - Quelli del governo non sono tagli ma razionalizzazioni, la Toscana ha bisogno di razionalizzare la propria spesa. E' necessario investire in medici e operatori sanitari anziché su amministrativi e dirigenti”.

Il Movimento 5 Stelle, come la lista Biffoni, si è astenuto.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus