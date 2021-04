01.04.2021 h 12:05 commenti

Crediti deteriorati, il tribunale di Prato mette un freno alle società di recupero: "Serve la prova documentale"

Il giudice pratese è stato tra i primi in Italia a recepire l'indirizzo dato dalla Cassazione in merito alle richieste relative alle insolvenze cedute dagli istituti di credito e finanziarie ad altre società

Senza la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, il cessionario dei crediti deteriorati acquistati in blocco dalle banche non può agire in esecuzione per il recupero del credito. Prende sempre più piede il "revirement giurisprudenziale" che rischia veder interrotte le esecuzioni promosse da quelle società veicolo che hanno acquistato in blocco crediti deteriorati dalle banche, vale a dire i crediti vantati nei confronti di quei clienti cosiddetti 'cattivi pagatori' che non hanno pagato quanto dovuto a fronte di prestiti, mutui, fidi. Nei giorni scorsi il tribunale di Prato, sulla scorta di una sentenza della Cassazione, ha preso atto che la società veicolo di turno non aveva prodotto la copia del contratto di acquisto in blocco dei crediti deteriorati, stipulato con la banca, ed ha sospeso l'esecuzione. Il tribunale, con una ordinanza del 29 marzo 2021, ha ritenuto che la società in questione avesse l'onere di dimostrare che il credito fosse ricompreso nell'ambito della cessione e che non fosse sufficiente la sola produzione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione.Fino a poco tempo fa, veniva ritenuta sufficiente l'esibizione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale da parte della società veicolo per dimostrare di avere titolo al recupero del credito, ora questo non basta più: insomma senza tirar fuori il contratto con nomi e cognomi, l'onere della prova non sarebbe raggiunto. La questione rischia di complicare assai il recupero dei crediti deteriorati da parte delle società veicolo.In discussione, sia chiaro, non c'è la cessione in blocco dei crediti deteriorati che è disciplinata dal Testo unico bancario e dalla legge sulla cartolarizzazione, ma l'esito dell'azione esecutiva di recupero a carico di tizio o di caio nel momento in cui non viene prodotto in giudizio un documento ad attestare la presenza di tizio o di caio in quel blocco. L'orientamento di un sempre maggior numero di giudici va nella direzione della massima chiarezza: un sospiro di sollievo per i cittadini che non hanno pagato tempestivamente i propri debiti, ed un passo in avanti molto importante per il principio fatto valere nel tempo da tanti avvocati e che ora sta trovando accoglimento.Vedere che anche le società di recupero crediti hanno obblighi davanti al giudice è per qualcuno anche una piccola rivincita che lascia comunque un interrogativo sullo sfondo: perché gli istituti di credito, prima di cedere le posizioni ad un prezzo fortemente ridotto rispetto al valore nominale, non hanno l'obbligo né la prassi di consultare il singolo debitore per chiedergli se possa offrire a stralcio la stessa somma proposta dalle società veicolo per acquistare i crediti? Insomma se, per esempio, le società veicolo avessero acquistato crediti deteriorati in blocco a prezzi inferiori al 50 per cento del proprio valore nominale, perché non chiedere ai debitori se possano o meno corrispondere a stralcio quella percentuale prima di procedere a cessioni in blocco di questo tipo?