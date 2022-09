19.09.2022 h 14:36 commenti

Creava falsi requisiti per avere il permesso di soggiorno, pesante condanna per un commercialista

Il tribunale ha inflitto sei anni e nove mesi di reclusione al professionista accusato di essere uno dei vertici dell'organizzazione smantellata dalla guardia di finanza con l'inchiesta "colletti bianchi" che ha svelato l'intreccio di interessi tra l'illegalità cinese e gli italiani

Un 'documentificio' più che uno studio di commercialisti. Un ufficio dove chi non aveva le carte in regola per chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, poteva 'comprare' i requisiti necessari, appositamente costruiti. Il tribunale di Prato ha condannato a 6 anni e 9 mesi di reclusione il commercialista veronese Alberto Robbi, 53 anni, arrestato a novembre del 2016 con l'accusa di associazione per delinquere, truffa, falso ideologico. Una pena più lieve degli 8 anni invocati dal pubblico ministero, Lorenzo Gestri, che aveva anche chiesto – ottenendola – l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La sentenza, al termine del processo celebrato con il rito immediato, è stata letta nella mattina di oggi, lunedì 19 settembre.A sei anni dall'arresto e a più di 5 dalla prima udienza, arriva al traguardo l'inchiesta 'Colletti bianchi', così denominata per spiegare l'intreccio di interessi tra l'illegalità cinese e gli italiani, professionisti in questo caso. Cinesi interessati al permesso di soggiorno, professionisti – così ricostruirono le indagini della guardia di finanza che hanno convinto la procura e ora anche il tribunale – pronti a mettere a disposizione strumenti e saperi per ottenere il tanto sospirato pezzo di carta.Robbi, difeso dagli avvocati Stefano Zanini e Gabriele Terranova, finì in manette assieme al socio Zhong Rongchang, già condannato a 5 anni in abbreviato. Nel loro studio, stando all'accusa, venivano fabbricati i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno. Pacchetti 'all inclusive': tra 1.500 e 1.800 euro per contratto di lavoro, busta paga e residenza. La pratica poi arrivava in questura, all'Ufficio immigrazione, suo malgrado prezioso alleato: talmente tante le richieste di permesso di soggiorno, nell'ordine di migliaia e migliaia, con un controllo a campione – si venne a sapere durante una delle udienze – del 3 per cento. Una percentuale tanto bassa da spiegare l'alto tasso di cinesi provenienti da tutta Italia per chiedere proprio qui, a Prato, il titolo di soggiorno.Dopo la condanna di oggi per il commercialista veronese e quella già pronunciata per l'imprenditore cinese, resta un ultimo capitolo prima di calare definitivamente il sipario sui 'Colletti bianchi'; il consulente del lavoro, Filippo Rosini, è stato rinviato a giudizio lo scorso maggio e il processo inizierà nelle prossime settimane. A suo carico non c'è l'accusa di associazione per delinquere, depennata dal giudice delle indagini preliminari. Con lui in ballo un'altra cinquantina di imputati, in maggioranza cinesi che sono accusati a vario titolo di truffa, falso ideologico, immigrazione clandestina. Diverse altre posizioni si sono nel frattempo prescritte.