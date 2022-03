09.03.2022 h 18:22 commenti

Creaf, la procura chiede di condannare politici ed ex amministratori per il crack milionario

Il pm Lorenzo Boscagli, al termine di una requisitoria di cinque ore, ha chiesto pene che vanno dall'anno e otto mesi per Luca Rinfreschi ai 18 mesi per l'ex presidente della Provincia Lamberto Gestri e all'anno per il sindaco Matteo Biffoni

Condanne per undici anni e mezzo: si è chiusa così, dopo oltre cinque ore, la requisitoria del pubblico ministero Lorenzo Boscagli sul fallimento del Creaf, il Centro di ricerca e alta formazione costato 22 milioni di soldi pubblici ma mai entrato in attività. Otto gli imputati chiamati a rispondere di concorso in bancarotta semplice aggravata. Tra loro il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, nella sua qualità di presidente della Provincia e dunque di socio di maggioranza del Creaf, difeso dagli avvocati Nicolosi e Lucibello, il suo predecessore, Lamberto Gestri, difeso dall'avvocato Renna, il presidente della società rimasto in carica fino al 2014, Luca Rinfreschi, assistito dall'avvocato Rocca, e l'ultimo amministratore unico, Laura Calciolari, difesa dall'avvocato Rondanina. La pena più pesante il pm l'ha chiesta per Rinfreschi - un anno e 8 mesi - mentre quella più lieve – un anno – è stata indirizzata a Biffoni. Un anno e 6 mesi per Gestri, un anno e 4 mesi per Calciolari. Gli altri imputati: Gianmario Bacca, membro del cda, difeso dall'avvocato Guarducci, un anno e 4 mesi; un anno e 7 mesi per Veronica Melani, membro del cda; un anno e 6 mesi per i due membri del collegio dei sindaci revisori, Marco Bini e Massimo Picchi, entrambi assistiti dagli avvocati Bertei e Traversi.



