15.06.2022 h 17:01 commenti

Carmignano, via libera al Regolamento per la tutela degli animali: previste multe dai 50 ai 500 euro

Il Comune si dota per la prima volta dello strumento che si articola in 53 articoli. La maggioranza delle norme riguarda cani e gatti ma c'è spazio anche per la fauna selvatica

Per la prima volta nella storia del Comune di Carmignano, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la tutela degli animali da applicarsi sul territorio, strumento in grado di promuovere la consapevolezza e la responsabilità nei confronti dei temi riguardanti gli animali, inseparabili compagni di vita dell’uomo. Il nuovo Regolamento è costituito da 53 articoli in cui sono trattati numerosi temi: dalle disposizioni generali inerenti principi e finalità a quelle specifiche per cani e gatti, norme a salvaguardia della fauna selvatica, esotica ed equini, fino alle disposizioni finali relative a sanzioni e funzioni di vigilanza. In qualità di ente pubblico deputato alla protezione degli animali sul proprio territorio, il Comune può ricorrere ai soggetti preposti alla funzione di vigilanza, come agenti, ufficiali di polizia giudiziaria e guardie zoofile per assicurare il rispetto delle norme presenti nel Regolamento. Grande attenzione è rivolta infatti al tema delle violazioni alle disposizioni del Regolamento, per le quali si prevede sanzioni amministrative comprese fra 50 a 500 euro. Una parte consistente del Regolamento è dedicato ai cani, con numerosi articoli per la regolamentazione relativa all’accesso alle aree verdi e pubbliche, agli esercizi commerciali ed ai servizi di trasporto, definendo diritti e doveri dei proprietari e dei loro amici a quattro zampe. Decisivo per l’approvazione della normativa è il contributo apportato dall’attività svolta sul territorio di Carmignano dall’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). “Il Regolamento per la tutela degli animali è frutto di una virtuosa collaborazione con Enpa ed è uno strumento di civiltà che riconosce diritti e tutele agli animali che fanno parte delle nostre vite a pieno titolo” afferma il sindaco Edoardo Prestanti. Testimonianza del valore che il Comune di Carmignano attribuisce al tema è lo Sportello diritti degli animali e Tutela del decoro urbano nato dalla collaborazione del Comando di polizia municipale con Enpa, a disposizione del cittadini per informazioni sui diritti e doveri dei proprietari, sui diritti degli animali e raccolta di segnalazioni.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus