03.01.2019 h 11:02 commenti

Crac Popolare Vicenza, ecco quanto potranno avere di rimborso gli azionisti

Con l'approvazione definitiva della legge di Bilancio 2019 si aprono le porte del Mef per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche messe in liquidazione. Nell'elenco anche BpVi: gli azionisti riceveranno un indennizzo del 30 per cento sul prezzo di acquisto di ogni singolo titolo. Priorità agli azionisti con Isee inferiore a 35mila euro

nt

Stanno nella legge di Bilancio 2019 le speranze degli azionisti della BpVi rimasti a mani vuote dopo il crollo dell'istituto di credito vicentino. La manovra approvata definitivamente dalla Camera nei giorni scorsi prevede un rimborso del 30 per cento del prezzo di acquisto delle azioni; questo significa che chi ha comprato al prezzo più alto – 62 euro e 50 – potrà ricevere un'indennità di 18 euro e 75 fino ad un massimo di 100mila euro.La stesura del capitolo relativo ai risparmiatori colpiti dai crac bancari – BpVi, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti, in pratica tutte le banche finite in liquidazione – consente di accedere all'indennizzo senza passare dall'arbitrato ma bussando direttamente alle porte del Mef. Il ministero formerà una commissione con il compito di vagliare le richieste e procedere alle liquidazioni. Il passaggio dell'arbitrato è stato cancellato sulla base delle statistiche di chi fino ad oggi vi ha fatto ricorso: il 97 per cento dei risparmiatori delle banche venete, per restare in tema di BpVi, ha avuto ragione. L'operazione, finanziata attraverso i 'conti dormienti', ha una dotazione di 525 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Secondo calcoli al momento ancora approssimativi, per soddisfare tutti gli azionisti della Popolare di Vicenza serviranno circa 600 milioni. I primi ad essere risarciti saranno i risparmiatori con Isee inferiore a 35mila euro. Tutti potranno presentare il conto, fatta eccezione per le società con più di 10 dipendenti e un fatturato sopra 2 milioni. Tutto sarà più chiaro con il decreto attuativo ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che anche quegli azionisti che hanno accettato il ristoro di 9 euro per azione proposto da BpVi all'inizio del 2017 per contenere le rivalse giudiziarie, potranno chiedere il risarcimento al netto di quello già ottenuto.“Le azioni avviate sia in sede civile che in sede penale dal 2015 ad oggi – il commento dell'avvocato Francesco Querci che insieme alla collega Francesca Meucci assiste 130 azionisti pratesi – hanno avuto il merito di tenere alta l'attenzione sulla vicenda legata alla BpVi inducendo il Governo a forzare la mano per arrivare ad un risultato che, seppure ridotto in termini percentuali, rende giustizia ai cittadini rimasti incastrati dal comportamento dei vertici della banca”.