Crac Popolare di Vicenza, l'ex presidente Zonin condannato a 6 anni e mezzo di reclusione

Altre tre condanne, tra le quali quella a carico dell'ex vicedirettore generale Giustini. Non ancora definita la posizione dell'ex direttore generale Sorato, stralciata dal processo principale. Il crac dell'istituto di credito ha lasciato a mani vuote tantissimi risparmiatori pratesi

Per il crac della Banca Popolare di Vicenza, l'ex presidente Gianni Zonin è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. La sentenza è arrivata oggi, venerdì 19 marzo, al termine di un lunghissimo processo celebrato davanti al tribunale di Vicenza. I giudici hanno inflitto altre quattro condanne: 6 anni e 3 mesi all'ex vicedirettore generale Emanuele Giustini, 6 anni altri altri due vice dg Paolo Marin e Andrea Piazzetta. Resta da definire, a questo punto, la posizione dell'ex direttore generale, Samuele Sorato, stralciata per motivi di salute dell'imputato. Stesse accuse per tutti: aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto. Assolti l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini, perché il fatto non costituisce reato.

Si chiude così, a cinque anni dal tramonto dell'istituto bancario e dopo quasi 120 udienze dal 2018, il complicato processo sulle irregolarità nella gestione della Bpvi poi dichiarata fallita. I giudici sono rimasti in camera di consiglio per più di 24 ore prima di pronunciarsi, intorno alle 16. Pene più basse rispetto a quelle chieste dall'accusa e comprese tra 8 e 10 anni per Zonin.

La procura è riuscita a dimostrare il sistema dei prestiti cosiddetti 'baciati' attraverso i quali si è inserita la manovra per l'aumento di capitale. Un sistema che, abbinato alle 'false notizie' messe in circolazione sullo stato di salute della banca, avrebbe tenuto in vita la Bpvi nonostante le già evidenti difficoltà.

Il fallimento della banca è stato per moltissimi risparmiatori – migliaia quelli pratesi – un bagno di sangue: di colpo, famiglie e imprese si sono trovate in mano carta straccia al posto delle azioni a causa di un costante deprezzamento fino alla svalutazione pressoché totale.









