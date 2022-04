19.04.2022 h 13:18 commenti

Crac Popolare di Vicenza, al via il processo di Appello. Tra le parti civili tantissimi azionisti pratesi

L'Appello sarà celebrato a Venezia con la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In primo grado quattro condanne e due assoluzioni, provvisionali riconosciute a Bankitalia e agli ex azionisti e confisca dei beni per un ammontare di oltre 960 milioni di euro

A un anno dalla sentenza di primo grado, torna in aula il crac della Popolare di Vicenza. Venerdì 22 aprile, a Venezia, si apre, anche in videoconferenza, il processo di Appello che parte dalle quattro condanne inflitte agli ex vertici dell'istituto di credito con la più pesante – 6 anni e 6 mesi – a carico dell'ex presidente Gianni Zonin. Il processo di secondo grado sarà celebrato con la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che, a seconda delle richieste, potrà introdurre nuove prove o riassumere quelle già acquisite nel primo dibattimento.Attesa per il nutrito esercito di parti civili di cui fanno parte decine e decine di risparmiatori pratesi rimasti praticamente a mani vuote dopo il crollo della banca, nel 2018; a loro (il nucleo più grosso è assistito dagli avvocati Francesca Meucci e Francesco Querci), i giudici del tribunale di Vicenza hanno riconosciuto una provvisionale pari al 5 per cento dell'importo nominale del valore delle obbligazioni e delle azioni acquistate con un tetto massimo di 20mila euro. Accanto a questo provvedimento, la confisca dei beni degli imputati condannati per un ammontare di 963 milioni e la provvisionale di 600mila euro in favore di Bankitalia.Con Zonin, in primo grado sono stati condannati a 6 anni e 3 mesi l'ex vicedirettore generale Emanuele Giustini, e a 6 anni gli altri due vice, Paolo Marin e Andrea Piazzetta, tutti accusati di aggiotaggio, ostacolo agli organismi di vigilanza e falso in prospetto. Assolti dagli stessi capi di imputazione l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini, mentre il destino giudiziario dell'ex direttore generale, Samuele Sorato, sta seguendo un percorso a parte per effetto dello stralcio.Sulla vicenda incombe un altro tema oltre al giudizio di Appello: davanti alla Corte Costituzionale è, infatti, pendente la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Firenze relativamente all'esclusione del cessionario di un istituto di credito dalla responsabilità civile, nel caso specifico l'esclusione di Banca Intesa da eventuali obblighi a risarcire il danno.