Crac milionario di Stefan: il giudice dice no al patteggiamento per il patron Videtta, condannata la figlia

Il giudice ha rigettato il patteggiamento perché Giuseppe Videtta, accusato anche di reati fiscali oltre che di bancarotta fraudolenta, non ha estinto i debiti tributari. Il 16 maggio fissata l'udienza per il rito abbreviato. Destini diversi per gli altri imputati: un'assoluzione, due sentenze di non luogo a procedere e due rinvii a giudizio

L'udienza preliminare per il crac milionario di Stefan, la catena di negozi fallita nel 2014, ha messo il primo punto fermo alla complessa vicenda giudiziaria. Il giudice Francesco Pallini ha detto no al patteggiamento per il patron Giuseppe Videtta, accusato di bancarotta fraudolenta e di altri reati fiscali che consentono di accedere al rito alternativo solo in presenza di debiti tributari estinti. Il difensore Maria Elisabetta Cataldo aveva chiesto in subordine il rito abbreviato ma il giudice si è astenuto e ha trasmesso gli atti al presidente del tribunale che dovrà decidere se assegnare un nuovo giudice che possa trattare il processo a Videtta o confermare Pallini. Condannata, con il rito abbreviato, Stefania Videtta, difesa dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba: per lei, chiamata a rispondere della stessa accusa mossa nei confronti del padre, due anni e due mesi.Destini diversi per gli altri imputati accusati a vario titolo di bancarotta e violazioni fiscali: rinviati a giudizio il commercialista Massimo Vannucchi (avvocati Mauro Cini e Davide Pucci) e il perito Giuseppe Barberi (avvocato Guglielmo Pizzoleo); rito abbreviato con assoluzione per Adriano Pieroni, amministratore di fatto di Stefan (avvocato Alberto Rocca); sentenza di non luogo a procedere per il direttore amministrativo Loris Cini (avvocato Ugo Fanti) e per l'altro amministratore di fatto, Carlo De Ambrosi (avvocato Luca Biagi).In fase di indagine preliminare furono invece archiviate le posizioni dei tre componenti del collegio sindacale di Stefan, tutti difesi dall’avvocato Stefano Belli.L'inchiesta, che risale al 2015, è passata nel tempo dall'allora sostituto Antonio Sangermano al sostituto Lorenzo Boscagli. Le indagini furono affidate alla guardia di finanza.Un colosso commerciale, Stefan, che negli anni d'oro è arrivato a contare settanta punti vendita e decine di dipendenti in Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Liguria. Un colosso naufragato nel dissesto finanziario. Una voragine che, secondo l'accusa e i calcoli del commissario straordinario, avrebbe inghiottito qualcosa come 150 milioni di euro, soldi riferibili a All Market, società finanziaria, e alla cooperativa Nuova Lira, entrambe del comparto societario del gruppo Stefan. Soldi, secondo la ricostruzione della procura, sottratti dagli incassi dei supermercati aggiustando i bilanci e le scritture contabili. Tra le accuse anche una gestione non corretta dei registri di magazzino in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio in giacenza e il movimento degli affari per realizzare profitto da una parte e arrecare danno ai creditori dall'altra. Contestati anche un'evasione Iva di circa sei milioni e mezzo e il mancato versamento Irpef di altri quasi quattro tra il 2012 e il 2013.